กรมควบคุมโรคย้ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงขายได้เฉพาะเวลา 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น. ตามเดิม
วันนี้ (12 กันยายน 2568) นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีการแชร์ข้อมูลที่เป็นกระแสข่าวบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ว่าสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ ในช่วงเวลา 14.00 - 17.00 น. นั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้ากระทำการที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งกฎหมายใหม่ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 และคำสั่ง คสช. 22/2558 แต่ยังห้ามขายในเวลาที่กำหนดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2568 โดยขายได้เฉพาะเวลาดังนี้ ช่วงกลางวัน เวลา 11.00 - 14.00 น. และช่วงกลางคืน เวลา 17.00 - 24.00 น. ดังนั้น กฎหมายใหม่เพียงยกเลิกกฎหมายที่ซ้ำซ้อนหรือใช้มานานแล้วแต่ข้อห้ามยังคงเดิม
ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่ เว็บไซต์ TAS โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://tas.go.th หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422