สถ.ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าฯ 9 จังหวัดใต้ ลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ทำหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และ สตูล
เรื่อง แจ้งเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ โดยมีรายละเอียดว่าได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ระหว่างวันที่ 17พฤศจิกายน 2568- ปัจจุบัน โดยยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากจากสถานการณ์ดังกล่าว
เนื่องจากเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่9จังหวัดภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ และให้การเบิกจ่ายเยียวยาผู้ประสบ อุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสม ไม่สร้างภาระซ้ำซ้อนให้กับประชาชน
จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในฤดูฝน ปี2568ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเน้นย้ำตามแนวทางของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ให้เก็บเอกสารหลักฐาน ที่เชื่อได้ว่าเป็นการยืนยันตัวตน และมีการจ่ายเงินจริง เช่น
1. ใช้เลขประจำตัวประชาชน (ID) และหมายเลขบัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน
2. บันทึกภาพถ่ายขณะมอบความช่วยเหลือ ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บันทึกได้เอง
3. หรือให้ผู้รับ ลงนามยืนยันว่าได้รับเงินจริงก่อนดำเนินการโอนเงิน
เรื่อง แจ้งเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ โดยมีรายละเอียดว่าได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ระหว่างวันที่ 17พฤศจิกายน 2568- ปัจจุบัน โดยยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากจากสถานการณ์ดังกล่าว
เนื่องจากเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่9จังหวัดภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ และให้การเบิกจ่ายเยียวยาผู้ประสบ อุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสม ไม่สร้างภาระซ้ำซ้อนให้กับประชาชน
จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในฤดูฝน ปี2568ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเน้นย้ำตามแนวทางของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ให้เก็บเอกสารหลักฐาน ที่เชื่อได้ว่าเป็นการยืนยันตัวตน และมีการจ่ายเงินจริง เช่น
1. ใช้เลขประจำตัวประชาชน (ID) และหมายเลขบัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน
2. บันทึกภาพถ่ายขณะมอบความช่วยเหลือ ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บันทึกได้เอง
3. หรือให้ผู้รับ ลงนามยืนยันว่าได้รับเงินจริงก่อนดำเนินการโอนเงิน