กสทช.สั่งค่ายมือถือไม่คิดค่าโทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต-ไวไฟ ให้ผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ได้สั่งการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกค่ายไม่คิดค่าบริการโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต และไวไฟ ให้กับประชาชนในหาดใหญ่ช่วงน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน โดยที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. ปักหลักอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2568 ร่วมกับผู้ให้บริการมือถือ เอไอเอส ทรู และ NT และดึงไทยคมเข้ามาติดตั้งอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในพื้นที่โรงพยาบาล รวมถึงศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบาง จำนวน 2 โรงพยาบาลหลัก และ 9 โรงพยาบาลสนาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ด่านหน้าช่วยเหลือประชาชน ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร และทำงาน หลังจากสัญญาณสื่อสารในพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากไฟฟ้าดับ
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า วันนี้ระบบสื่อสารในพื้นที่หาดใหญ่จะสามารถกลับมาใช้งานได้ประมาณ 85% ของพื้นที่ หลังจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มทยอยจ่ายไฟ
นายไตรรัตน์ ยอมรับว่า สถานการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่จะต้องมีการปรับมาตรฐานการทำโครงข่ายสถานีฐาน หรือ cell site ซึ่งต้องมีการปรับโครงสร้างการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้การสื่อสารใช้งานได้ในสภาวะวิกฤต