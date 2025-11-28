'กสทช.' เยียวยาท่วมใต้ ให้เน็ตฟรี 10 GB โทรฟรี 100 นาที

สำนักงาน กสทช. ออกมาตรการเยียวยาหลังน้ำท่วม เน็ตฟรี 10 GB โทรฟรี 100 นาที ทุกค่าย
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.68 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมาก สำนักงาน กสทช. และผู้ประกอบการค่ายมือถือ ได้ออกมาตรการเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในครั้งนี้
สำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี 10 GB และค่าโทรฟรี 100 นาที ระยะเวลา 15 วัน เริ่มวันที่ 28 พ.ย.68 โดยระบบจะส่ง SMS ยืนยันสิทธิ์ และสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องกดรับสิทธิ์
สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน ขยายระยะเวลาการใช้งานออกไปอีก 30 วัน และลูกค้าแบบรายเดือน ขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการออกไปอีก 30 วัน เพื่อป้องกันการถูกระงับบริการ
สำนักงาน กสทช. จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ระบบสื่อสารสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง