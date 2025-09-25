'กสทช.' สั่งค่ายมือถือแจกเน็ตฟรี-ติด Wi-Fi 24 ชม. ทั่วพื้นที่ถนนทรุด

'กสทช.' ลงพื้นที่ รพ.วชิร หลังถนนทรุด สั่งโอเปอเรเตอร์เยียวยา แจกเน็ตฟรี-ติด Wi-Fi 24 ชม. พร้อมประสานเฝ้าระวังสัญญาณสื่อสารทั่วพื้นที่
เมื่อวันที่ 25 ก.ย.68 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต เพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ หลังจากเกิดเหตุถนนทรุด เสาไฟฟ้าล้มเสียหาย ส่งผลให้ได้รับผลกระทบต่อการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าว
สำนักงาน กสทช. ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไข โดยประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานผู้ประกอบการโทรศัพท์หรือโอเปอเรเตอร์ เพื่อขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และเร่งตรวจสอบโครงข่ายของสัญญาณ ให้สามารถกลับมาให้บริการแก่ประชาชน ขณะนี้ สัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
รวมถึงสั่งการให้นำรถโมบายล์เข้าสู่พื้นที่บริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อให้บริการตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ โดยโรงพยาบาลวชิรพยาบาลจะกลับมาให้บริการเปิดทำการในวันถัดไป
นอกเหนือจากนี้ สำนักงาน กสทช. ได้กำชับให้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ออกมาตรการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบ โดยรับการยกเว้นค่าบริการอินเทอร์เน็ตบ้านเป็นเวลา 3 วัน พร้อมทั้งได้รับดาต้าสำหรับการใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฟรี 10GB ใช้งานได้ 3 วัน และให้อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยจัดให้บริการจุดตั้งติด Wi-Fi ฟรี ที่กองอำนวยการ และห้องสื่อมวลชน ณ ที่ตั้งบริเวณศูนย์อำนวยอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
สำนักงาน กสทช. จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานกำชับกับผู้ประกอบการโทรศัพท์ให้ดูแลสัญญาณการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อใช้งานการสื่อสารได้ตามปกติ