ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ กสทช. ลงพื้นที่ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล เช็กสัญญาณ 5G/4G หลังติดตั้ง COW พร้อมมอบฟรี WiFi ชูแผนฉุกเฉินการสื่อสารรองรับหากอพยพครอบคลุม 1-2 ตร.กม.

ทรูคอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ กสทช. ลงพื้นที่หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เพื่อติดตามสถานการณ์ถนนทรุด ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ และความพร้อมรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (COW) จำนวน 3 คัน เสริมศักยภาพเครือข่าย 5G/4G ให้การสื่อสารของประชาชน ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินต่อเนื่อง พร้อมมอบฟรี WiFi สำหรับการใช้งานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และกองอำนวยการเขตดุสิต รวมทั้งดูแลลูกค้า True Online ในพื้นที่ด้วยการมอบเน็ตมือถือฟรี 10GB ใช้งาน 3 วัน และเพิ่มการตรวจสอบโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง โดยทั้ง ทรู คอร์ปอเรชั่น และ กสทช. ย้ำความพร้อมหารือแผนฉุกเฉินรองรับการสื่อสารต่อเนื่องครอบคลุมรัศมี 1-2 ตารางกิโลเมตร หากมีการอพยพประชาชนเพื่อความปลอดภัย
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า “วันนี้ กสทช. ลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต เพื่อติดตามสถานการณ์ถนนทรุด และตรวจสอบคุณภาพสัญญาณร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตบ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ป่วยและญาติที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สามารถติดต่อสื่อสารได้ตามปกติ โดย กสทช. ได้กำชับผู้ให้บริการมือถือดำเนินมาตรการรองรับภัยพิบัติ ติดตั้งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) พร้อมจัดทีมวิศวกรเข้าพื้นที่ทันทีตั้งแต่เกิดเหตุ ควบคู่กับการดูแลระบบการสื่อสาร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนยังคงสื่อสารได้ต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์วิกฤติ รวมทั้งเตรียมแผนฉุกเฉินต่อเนื่องหากต้องมีการอพยพ”
นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์และกำกับดูแล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับโครงข่ายการสื่อสารทรู คอร์ปอเรชั่น เรามีความพร้อมรองรับการสื่อสารด้วยประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่รัศมี 1-2 ตารางกิโลเมตร จากจุดเกิดเหตุถนนทรุด โดยได้นำรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (COW) จำนวน 3 คัน เสริมศักยภาพเครือข่าย 5G/4G ครอบคลุมการใช้งานของประชาชน และติดตั้งในพื้นที่เรียบร้อย โดยรองรับแผนฉุกเฉินในการสนับสนุนการสื่อสารหากเกิดการอพยพประชาชนในพื้นที่”
จากเหตุถนนทรุดบนถนนสามเสนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ทรูได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และวิศวกรเครือข่ายเข้าตรวจสอบสถานการณ์ทันที พร้อมนำรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (COW) เข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งรองรับการใช้งานในการเสริมศักยภาพเครือข่าย 5G/4G ให้รองรับปริมาณการใช้งานและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เร่งเข้าควบคุมเหตุการณ์
นายนฤพนธ์ กล่าวต่อไปว่า “เราได้นำประสบการณ์จากความร่วมมือในการบรรเทาเหตุภัยพิบัติที่ผ่านมา โดยเฉพาะเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลให้เกิดตึกถล่ม ซึ่งได้เข้าร่วมในการเสริมประสิทธิภาพสัญญาณ 5G/4G เพื่อรองรับภารกิจ มาเป็นกรณีศึกษาและยกระดับมาตรการรับมือฉุกเฉินในครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับอุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง”
นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้ร่วมกับ กสทช. มอบฟรี WiFi เพื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐและทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และกองอำนวยการเขตดุสิต เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการดำเนินงาน
ทั้งนี้ การทรุดตัวของถนนครั้งนี้มีความรุนแรงหลายสิบเมตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสาไฟฟ้าที่หักโค่นได้ทำให้สายสื่อสารเสียหายและอาจกระทบต่อบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบ บริษัทจึงได้จัดมาตรการช่วยเหลือลูกค้า โดยมอบอินเทอร์เน็ตมือถือฟรี 10GB ใช้งานได้นาน 3 วันสำหรับลูกค้า True Online ในพื้นที่ พร้อมเพิ่มการตรวจสอบโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการทั้งมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด