กสทช.หั่นแพ็กเกจธงฟ้า เหลือ 210 บาท/เดือน จี้ค่ายมือถือออกโปรขั้นต่ำ 2 แบบ เล็งตัด SMS-MMS ทิ้ง หวังช่วยคนรายได้น้อยทัน ไตรมาส 4 ปีนี้
เมื่อวันที่ 27 ส.ค.68 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงอัตราค่าบริการสำหรับรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้น หรือ แพ็กเกจธงฟ้า ว่า ขณะนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างจัดทำร่างข้อเสนอแนวทางการกำหนดราคาค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตบนมือถือขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเตรียมนำร่างดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอย่างเป็นทางการในระยะถัดไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริโภคและผู้ให้บริการ
"เดิมมีการกำหนดราคาขั้นต่ำของแพ็กเกจธงฟ้าไว้ที่ไม่เกิน 240 บาทต่อเดือน แต่จากการศึกษาสภาพตลาดปัจจุบันพบว่า ระดับราคาดังกล่าวยังสูงกว่าการใช้งานจริงของประชาชนบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ใช้งานขั้นพื้นฐาน จึงมีข้อเสนอให้ปรับลดราคาลงมาอยู่ที่ประมาณ 210 บาทต่อเดือน เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และยังอยู่ในระดับที่ผู้ให้บริการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อโครงสร้างต้นทุนของผู้ให้บริการ เนื่องจากเป็นระดับราคาที่มีการใช้งานจริงอยู่แล้วในตลาด และสะท้อนรายรับเฉลี่ยต่อเลขหมายในกลุ่มผู้ใช้บริการระบบเติมเงินและรายเดือนอย่างแท้จริง คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้" นายไตรรัตน์ กล่าว
สำหรับแนวทางในการปรับปรุงแพ็กเกจธงฟ้า ยังรวมถึงการกำหนดคุณสมบัติของบริการให้เน้นเฉพาะฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็น เช่น บริการเสียงและอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง โดยตัดบริการที่ไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่าง SMS และ MMS ออกไป พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ให้บริการทุกรายต้องมีแพ็กเกจธงฟ้าอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ แบบจ่ายตามการใช้งาน (Pay Per Use) และแบบเหมาจ่าย (Flat Rate) เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล พร้อมเสนอให้ผู้ให้บริการทุกรายต้องมีแพ็กเกจธงฟ้าอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ แบบจ่ายตามการใช้งาน (Pay Per Use) และแบบเหมาจ่าย (Flat Rate) เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล