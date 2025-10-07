“ลุ่มน้ำป่าสัก” เริ่มคลี่คลาย! “ชป.“ปรับระดับน้ำเขื่อนป่าสักฯ ลดผลกระทบท้ายน้ำเจ้าพระยา

กรมชลฯเร่งปรับแผนบริหารน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลดระดับเหลือ 200 ลบ.ม./วินาที พร้อมเขื่อนพระราม 6 เหลือ 250 ลบ.ม./วินาที เพื่อลดแรงดันน้ำท้ายน้ำ เริ่มปรับ 8 ต.ค.นี้ หวังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ตามคำสั่ง “คอภ.”
วันนี้(7 ต.ค.) กรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายลง หลังปริมาณน้ำทางตอนบนลดลงต่อเนื่อง จึงเตรียมปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง โดยจะทยอยลดอัตราการระบายน้ำวันละ 50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากอัตราเดิม 350 ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที เหลือเพียง 200 ล้านลูกบาศก์เมตร /วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนลดลงราว 1.40 – 1.60 เมตร
ในส่วนของเขื่อนพระราม 6 ซึ่งอยู่ในตอนล่างของแม่น้ำป่าสัก จะทยอยปรับลดการระบายน้ำจาก 506 เหลือ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร /วินาที เพื่อให้สอดคล้องกันและช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ท้ายน้ำเจ้าพระยา
การปรับลดการระบายน้ำของทั้งสองเขื่อนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเป็นไปตามข้อสั่งการของ คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.)