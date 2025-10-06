นายกฯยึดหลักการเดิม 9 พันเยียวยาอุทกภัย สั่งเร่งขึ้นทะเบียน ชิ่งตอบปมฎีกา “ทักษิณ”

"อนุทิน" เผย เยียวยาอุทกภัยใช้หลักการเดิม 9,000 บาท สั่งเร่งขึ้นทะเบียนผู้รับผลกระทบ ชิ่งตอบปมฎีกา “ทักษิณ” บอกวันนี้ประชุมเรื่องน้ำ ก่อนพา “ธรรมนัส” ขึ้นตึกไทยฯไหว้นรสิงห์
วันนี้ (6ต.ค.) เมื่อเวลา 16.25 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ครั้งที่ 1/2568 ว่า เราได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นมาใหม่ มีทั้งศูนย์เยียวยาช่วยเหลือที่มี นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และศูนย์ปฏิบัติการการระบายน้ำ ที่มี รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยให้ระบายน้ำออกไปยังอ่าวไทยให้เร็วที่สุด ส่วนเรื่องการเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยจากอุทกภัย เราใช้หลักเดียวกับปีที่แล้ว เพราะประสบภัยเกิน 7 วันหมดก็จะเยียวยารายครัว ครัวเรือนละ 9,000 บาท โดยจะดำเนินการทันที ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ไปเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนและนำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาขึ้นทะเบียน เมื่อถามว่าจ่ายเงินช่องทางไหน นายกฯ กล่าวว่า เหมือนปีที่แล้ว
ทั้งนี้ ภายหลัง นายอนุทิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ครั้งที่ 1/2568 เสร็จสิ้น ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าได้รับรายงานกรณี รมว.ยุติธรรม ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริ เพื่อส่งคืนเรื่องให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณานำความกราบบังคับทูลพระกรุณาตามขั้นตอนในเรื่องที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ แล้วหรือยัง เมื่อนายอนุทินฟังคำถามเสร็จสิ้นแล้วตอบกลับว่า “วันนี้ประชุมเรื่องน้ำนะครับ เดี๋ยวต้องประชุมอีกหลายเรื่องเลย” จากนั้นนายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมน้ำ เมื่อเดินออกจากวงสัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเรื่องฎีกาของนายทักษิณ อีกครั้ง นายอนุทินหยุดฟังคำถาม แต่ไม่ได้ตอบ ก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ โดยนายอนุทิน ได้นำ ร.อ.ธรรมนัส ไปไหว้รูปปั้นนรสิงห์จำลอง บริเวณระเบียงชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า