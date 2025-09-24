ยังน่าห่วง ! น้ำท่วมอยุธยา! เจ้าพระยา–แม่น้ำน้อยเอ่อล้น ตัดขาดหลายชุมชน ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจร

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วมพระนครศรีอยุธยายังน่าห่วง หลังเขื่อนเจ้าพระยาเดินหน้าระบายน้ำ 2,200 ลบ.ม./วินาที ส่งผลระดับน้ำเจ้าพระยา–แม่น้ำน้อยเพิ่มสูง ชุมชนวัดย่านอ่างทองและวัดโคกทองถูกตัดขาด ถนนทางเข้าท่วมสูง 1–3 เมตร ชาวบ้านต้องพายเรือเข้าออก
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่ายังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่อยุธยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แม่น้ำน้อยและคลองสาขาต่าง ๆ ซึ่งรับน้ำจากเจ้าพระยา ก็มีระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
ที่ ชุมชน วัดย่านอ่างทอง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำน้อย
ขณะนี้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนสูงประมาณ 1 – 2 เมตร ถนนทางเข้าถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรได้ ต้องใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออก โดยทางเทศบาลเมืองผักไห่ได้จัดเรือแจกจ่ายให้ประชาชนใช้งาน ภายในวัดย่านอ่างทอง น้ำได้ไหลเข้าท่วมรอบบริเวณโบสถ์ ซึ่งเป็นโบราณสถานขึ้นทะเบียนกรมศิลปากร รวมถึงพื้นที่ภายในวัด ขณะที่ถนนทางเข้าถูกน้ำท่วมสูง ทำให้การเข้าถึงวัดเป็นไปด้วยความลำบาก
นางจำเนียร สืบถิ่น อายุ 73 ปี ชาวบ้านใน หมู่ 6 ตำบลบ้านใหญ่ เล่าว่า ระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้านสูงประมาณ 2 เมตร บางหลังถูกน้ำท่วมถึงพื้นบ้าน และสถานการณ์ยืดเยื้อมานานกว่า 1 เดือนแล้ว บ้านของตนเองกำลังเสี่ยงถูกน้ำทะลักเข้าภายใน จึงต้องเร่งกั้นกระสอบทรายและสูบน้ำออก โดยต้องพายเรือเข้าไปขนกระสอบทรายจากถนนที่อยู่ห่างออกไปกว่า 1 กิโลเมตร แต่ก็ยังกังวลว่าจะเอาไม่อยู่ เนื่องจากทราบว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีก
ขณะเดียวกัน ที่ ชุมชนวัดโคกทอง ติดแม่น้ำน้อยเหนือประตูระบายน้ำกุฎี พบว่าน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนของวัด และบ้านเรือนริมตลิ่งถูกน้ำท่วมชั้นล่างแล้ว โดยระดับน้ำสูงกว่า 3 เมตร เหลืออีกเพียง 1.50 เมตร ก็จะถึงพื้นบ้าน ประชาชนจึงต้องอพยพข้าวของและนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขึ้นไปจอดบนถนนทางหลวงหมายเลข อยุธยา 4031 ขณะที่ทุ่งนาในพื้นที่ถูกใช้เป็นแก้มลิงรองรับมวลน้ำ
ส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสัก ล่าสุด เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ระบายน้ำอยู่ที่ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่ เขื่อนพระราม 6 อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระบายน้ำที่ 533.09 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด