"ธรรมนัส"ลงพื้นที่เขต 8 หาดใหญ่ นำแผงโซลาร์- สิ่งของจำเป็น มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย

.
วันนี้ (30 พ.ย.) เวลา 18.30 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนำแผงโซลาร์และสิ่งของจำเป็น มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขต 8 ซึ่งยังประสบปัญหาไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายเข้าพื้นที่ได้เต็มรูปแบบ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า แม้น้ำจะลดลงแล้ว แต่หลายชุมชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ การอยู่ในบ้านที่มืดสนิทต่อเนื่องหลายวันเสี่ยงต่ออันตราย โดยเฉพาะหากต้องจุดเทียน เพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้และบรรเทาความเดือดร้อน มูลนิธิจึงนำแผงโซลาร์มาติดตั้งให้ชาวบ้านใช้ชั่วคราวจนกว่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ