“มูลนิธิธรรมนัสฯ” อัดฉีดทีมหมอนทองวิทยา 1.5 แสน พร้อมสนับสนุนต่อเนื่องไม่ว่าแพ้หรือชนะ

“ไผ่ ลิกค์”เผย “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” อัดฉีดทีมหมอนทองวิทยา 150,000 บาท หนุนเยาวชนใช้กีฬาพัฒนาศักยภาพ ไม่ว่าชนะหรือแพ้ พร้อมสานต่อการสนับสนุนต่อเนื่อง
วันที่ 8 พ.ย.เวลา 17.05 น. นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม(กธ.)เปิดเผยว่า มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อการกุศล ได้มอบเงินอัดฉีดจำนวน 100,000 บาท และในส่วนของตนมีผู้ขอสนับสนุนมาเพิ่มเติมอีก 50,000 บาท ให้กับทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
“ท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานมูลนิธิฯ ฝากกำลังใจถึงน้อง ๆ ทีมหมอนทองวิทยา ทุกคน ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไร ก็ถือว่าทุกคนได้ทำเต็มที่แล้ว และมูลนิธิจะสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา การศึกษา และพัฒนาเยาวชนต่อไปอย่างต่อเนื่อง“นายไผ่ กล่าว
นายไผ่ กล่าวต่อด้วยว่า การอัดฉีดดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อการกุศล ยังมีแผนสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนอย่างเท่าเทียม