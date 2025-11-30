“ธรรมนัส-จุ๊บจิ๊บ” นำมูลนิธิลงหาดใหญ่ แจกแผงโซลาร์-ของยังชีพ ช่วยชาวบ้านไร้ไฟฟ้านานหลายวัน

“ร.อ.ธรรมนัส-จุ๊บจิ๊บ” นำมูลนิธิลงพื้นที่หาดใหญ่ แจกแผงโซลาร์-ของยังชีพ ช่วยชาวบ้านไร้ไฟฟ้านานหลายวัน หลังอุทกภัยหนักรอบศตวรรษ
วันนี้ (30 พ.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล พร้อมด้วย นางธนพร ศรีวิราช หรือ “จุ๊บจิ๊บ” ภรรยา ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนำแผงโซลาร์และสิ่งของจำเป็น อาทิ เครื่องนุ่งห่ม ยาสามัญประจำบ้าน อาหาร และน้ำดื่ม มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขต 8 ซึ่งยังประสบปัญหาไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายเข้าพื้นที่ได้เต็มรูปแบบ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า แม้น้ำจะลดลงแล้ว แต่หลายชุมชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ การอยู่ในบ้านที่มืดสนิทต่อเนื่องหลายวันเสี่ยงต่ออันตราย โดยเฉพาะหากต้องจุดเทียน เพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้และบรรเทาความเดือดร้อน มูลนิธิจึงนำแผงโซลาร์มาติดตั้งให้ชาวบ้านใช้ชั่วคราวจนกว่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
“ระหว่างลงพื้นที่ได้พบชาวบ้านจำนวนมากแทบไม่เหลือทรัพย์สินติดตัว บางครอบครัวมีเพียงเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ติดตัวเท่านั้น สถานการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทุกปี แต่นี่คือภัยหนักระดับรอบศตวรรษ พี่น้องหลายคนต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
สำหรับประเด็นการช่วยเหลือด้านตัวเลขงบประมาณและมาตรการเยียวยา ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า รัฐบาลจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับความเสียหายที่ถือว่า สาหัสกว่าทุกปี
ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวถึงการจัดการซากสัตว์ในพื้นที่ ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เร่งเก็บอย่างต่อเนื่องเกือบจะครบทั้งหมดแล้ว เพื่อป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข โดยจังหวัดสงขลาจะจัดเตรียมสถานที่รองรับการกำจัดซากสัตว์อย่างถูกวิธี