ศิลปิน–อินฟลูฯ ผนึกพลังโซเชียล รณรงค์ “ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เนื่องในวัน“ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”

เหล่าดารา–อินฟลูฯรวมพลังบนโซเชียล รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-สตรี ส่วน สค.–พม.จัดงานภายใต้แนวคิด “ยุติความรุนแรงทางดิจิทัล เพื่อสตรีและเด็กผู้หญิง” กระตุ้นสังคมตระหนักปัญหาความรุนแรงทั้งในครอบครัวและบนโลกออนไลน์
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)การจัดงาน “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2568” ภายใต้แนวคิด “ยุติความรุนแรงทางดิจิทัล เพื่อสตรีและเด็กผู้หญิง” เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
โดยมีทั้งศิลปิน นักร้อง นักแสดงและผู้ประกาศข่าวร่วมส่งเสียงรณรงค์กันคับคั่ง ทั้ง ชมพู่ ธัณย์สิตา, ตุ๊ก ชนกวนันท์, ลูกหมี รัศมี, แคน อติรุจ, หมวย อริสรา, กรุ๊งกริ๊ง รังสิมา, เบนซ์ อาปาเช่, ต้น ศักราช, เฟิร์น ณัฐฐิญา , มิวกี้ ไปรยา , อาจารย์เบียร์คนตื่นธรรม และ จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม ต่างโพสต์เชิญชวนให้สังคมตระหนักและหยุดเพิกเฉยต่อความรุนแรงที่กระทำต่อสตรีทุกวัย รวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวพร้อมย้ำว่าปัญหานี้เกิดขึ้นทั้งในชีวิตจริงและบนโลกออนไลน์
อย่างเช่น คุณหมวย อริสรา กำธรเจริญ ผู้ประกาศข่าวรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง 3 ได้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวระบุว่า ขอร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงทางดิจิทัล เพื่อสตรีและเด็กผู้หญิงด้วยการใช้สื่อโซเชียลอย่างมีสติ พร้อมมีข้อความที่อธิบายเพิ่มเติมว่า "การคุกคามหรือบูลลี่ทางออนไลน์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันคือความรุนแรงที่มีบาดแผลจริงขอให้ทุกคนเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน"
แคน อติรุจ ผู้ประกาศข่าวหนุ่มสุดหล่อของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โพสต์ภาพพร้อมข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความว่า "การกดแชร์โดยไม่คิดคือการกดทำร้ายซ้ำ"
เบนซ์ อาปาเช่ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์ข้อความระบุว่าทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีจะเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมชอบคำในรูปนี้มากขอนำมาโพสต์แล้วกันครับ
จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม ศิลปินตลก ร่วมรณรงค์ในโครงการนี้ด้วย โดยแชร์ภาพที่มีข้อความระบุว่า "เรามาสร้างโลกที่ผู้หญิงไม่ต้องกลัวและเด็กๆเติบโตอย่างปลอดภัยโดยเริ่มที่ตัวเรา"
อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม เป็นอีกคนที่ออกมารณรงค์เรื่องนี้ด้วย โดยเล่าประสบการณ์ตรงที่ถูกโซเชียลบูลลี่ สะท้อนปัญหาความรุนแรงบนโลกออนไลน์ที่ผู้คนตัดสินกันง่ายโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมชี้ว่าการคอมเมนต์หรือแชร์ข้อมูลผิด ๆ ทำร้ายกันได้มากกว่าที่คิด เพราะอาจสร้างความเสียหายวงกว้างโดยไม่รู้ตัว อาจารย์เบียร์ย้ำำว่าตนเองก็เคยเจอดราม่าถูกหาว่าเปลี่ยนไป ทั้งที่จริงเป็นเพียงคอนเทนต์ธรรมะทั่วไป จึงอยากฝากให้ทุกคนมีสติ ก่อนด่า ก่อนแชร์ และมีเมตตาในการใช้โซเชียล เพราะคำพูดที่ไม่ดีสุดท้ายจะย้อนทำร้ายตัวเอง และสังคมควรช่วยกันทำให้พื้นที่ออนไลน์ปลอดภัยและน่าอยู่กว่าเดิม
“มิวกี้ ไปรยา“ ยูทูบเบอร์และเจ้าของธุรกิจออนไลน์ เปิดใจประสบการณ์ถูกคุกคามทางโซเชียลตั้งแต่เริ่มทำช่องยูทูบ ถูกด่า ถูกใส่ร้าย และเจอคอมเมนต์หยาบคายที่เกินขอบเขตจนกระทบสภาพจิตใจ ต้องพบนักจิตบำบัดเพื่อประคองตัวเอง เธอย้ำว่าความรุนแรงทางออนไลน์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนดัง แม้แต่คนธรรมดาแค่โพสต์รูปในเฟซบุ๊ก ก็อาจถูกคอมเมนต์ทำร้ายใจได้ ที่เจ็บปวดคือหลายครั้งคนที่คอมเมนต์รุนแรงกลับเป็นผู้หญิงด้วยกันเอง ทั้งที่ควรสนับสนุนกัน ไม่ใช่ซ้ำเติม มิวกี้ฝากถึงผู้หญิงทุกคนว่าอย่าอายในสิ่งที่ตัวเองถูกกระทำ ไม่ว่าจะถูกทำร้ายร่างกาย จิตใจ หรือคุกคามทางเพศ ให้ลุกขึ้นสู้และปกป้องตัวเอง เพราะคนที่ควรอายคือคนที่ทำผิด ไม่ใช่เหยื่อ
เสียงสะท้อนจากคนดังเหล่านี้ถูกแชร์ต่อจำนวนมากเพื่อให้เกิดพลังของสังคมที่ต้องการให้ผู้หญิงและเด็ก รวมถึงทุกๆคนในครอบครัวได้รับความปลอดภัย และไม่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงอีกต่อไป