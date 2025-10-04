“ร.อ.ธรรมนัส“ เปิดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ปี 68 ยกระดับสู่เทศกาลประเพณีระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภริยา และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม (กธ.)เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2568 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยมี น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ,นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ และ นายปรีดา บุญเพลิง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ให้การต้อนรับ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนในฐานะตัวแทนของรัฐบาล รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษาในปีนี้ พร้อมชื่นชมความยิ่งใหญ่ของงานที่จัดโดยจังหวัดชัยภูมิและอำเภอหนองบัวแดง ซึ่งถือเป็นประเพณีที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน แสดงออกถึงวิถีชีวิตและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน สืบทอดมาเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว จนกลายเป็นประเพณีบุญกระธูปแห่งเดียวในโลกที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
“ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน และพ่อค้าแม่ค้าในอำเภอหนองบัวแดง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงเผยแพร่ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองบัวแดง” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระยาภักดีชุมพล (แล) และเจ้าพ่อหลวงศิริ ประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ และขอให้การจัดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2568 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ได้ทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก