“ธรรมนัส“ ปัดแย่งเก้าอี้กลาโหมกับ ”บิ๊กป้อม“ มั่นใจตนเองไม่ขาดคุณสมบัติ เป็นมาแล้ว 2 รอบ ย้ำ "ไผ่" ต้องได้เก้าอี้

“ธรรมนัส“ ปัดแย่งเก้าอี้กลาโหมกับ ”บิ๊กป้อม“ เพราะตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่จะต้องแย่งกัน อุบตอบ ”กล้าธรรม“ ได้กระทรวงอะไรเพิ่ม ไม่กังวลปมคุณสมบัติ เหตุตัวเองเป็น รมต.มา 2 รอบแล้ว แย้ม "ไผ่ ลิกค์" ต้องได้เก้าอี้
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรม เดินทางมายังที่ทำการพรรค เพื่อพบกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเป็นการส่วนตัว
จากนั้นเวลา 16.50 น. นายอนุทิน และ ร.อ.ธรรมนัส เดินลงจากที่ทำการพรรคมายังร้านกาแฟจาริสต้า ซึ่งมี น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยาของ ร.อ.ธรรมนัส รออยู่ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส สั่งเครื่องดื่มอเมริกาโน่ร้อน ไม่หวาน
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า มาซื้อกาแฟวันนี้ หมายความว่าได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ทราบ ตนมารับภรรยา
เมื่อถามว่า พรรคกล้าธรรมมีการพูดคุยตำแหน่งรัฐมนตรีลงตัวแล้วหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ลงตัวแล้วมั้ง อย่างไรก็ตาม ต้องให้นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม เป็นผู้จัดการ วันนี้ตนแค่แวะมาทำธุระกับภรรยา
เมื่อถามยํ้าว่า มีกระแสข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร.อ.ธรรมนัส ร้องหู้ย พร้อมกล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกันขนาดนั้น ส่วนมีความพร้อมหรือไม่นั้น ยืนยันว่าการเป็นนักการเมือง ต้องตอบว่าเราพร้อมทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ แต่ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกัน
เมื่อถามว่า กังวลเรื่องคุณสมบัติของตนเองหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานจริยธรรม ร.อ.ธรรมมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องระเบียบที่เขาต้องทำและตรวจสอบ แต่ตนเป็นรัฐมนตรีมาสองรอบแล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาตนไม่ได้เสนอตัวเป็นรัฐมนตรี เพราะอยากให้รุ่นน้องได้ทำงานบ้าง
เมื่อถามว่า แสดงว่าพร้อมรับตำแหน่งรองนายกฯ และรัฐมนตรีใช่หรือไม่ กล่าวว่า อย่าไปพูดตรงนั้น เพราะต้องกลับไปประชุมว่าพรรคจะเสนอใครบ้าง ต้องเป็นตามระบบของพรรค โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค (นายไผ่ ลิกค์) ต้องได้ตำแหน่งอยู่แล้ว เพราะเป็นเรื่องที่พรรคตกลงกันไว้
เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า ร.อ.ธรรมมนัส กำลังแย่งกระทรวงกลาโหมกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่จะต้องแย่งกัน เป็นความเข้าใจผิดมากกว่า ยืนยันว่าตนไม่คิดไปแย่งอะไร
เมื่อถามว่า สามารถทำงานร่วมกับ พล.อ.ประวิตร ได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราเป็นนักการเมือง ต้องร่วมงานกับทุกคนได้ อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมายุ่งเรื่องการเมือง
เมื่อถามว่า จะให้ความมั่นใจกับประชาชนอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ให้สังเกตว่า ส.ส.พรรคของตน ส่วนใหญ่มาจากคนรากหญ้า เน้นช่วยเหลือคนฐานรากให้มีชีวิตที่ดี และตั้งแต่ที่ตนเป็นรัฐมนตรีมา ก็ดูแลเกษตรกรเป็นหลัก
เมื่อถามว่า จะได้รับจัดสรรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามเดิมใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมมนัส กล่าวว่า นายอนุทินบอกแล้วว่ามอบให้กับพรรคกล้าธรรมดูแล รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม ต้องรอการโปรดเกล้าฯ ก่อน
จากนั้นนายอนุทินได้พา ร.อ.ธรรมนัสมานั่งพักที่ร้านคาเฟ่ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัสได้ขอชนแก้วกับว่าที่นายกรัฐมนตรี ก่อนที่นายอนุทินจะหัวเราะ และบอกว่า “หวังว่าจะไม่เหมือนช็อกมินต์“ ก่อนที่จะสั่งเค้กส้ม ให้ ร.อ.ธรรมนัสได้ลองชิม เมื่อได้ทานแล้ว เจ้าตัวบอกว่าอร่อยมาก ผู้สื่อข่าวถามแซวว่า อร่อยเหมือนช็อกมินต์หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า “จำไม่ได้”
จากนั้น เวลา 17:30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้มาร่วมวงกาแฟอีกด้วย