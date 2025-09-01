xs
Rare Eau de Parfum หอมอบอุ่น หรูหรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หอมอบอุ่น หรูหรา ซ่อนกลิ่นอายของเครื่องเทศ Rare Beauty เปิดตัว Rare Eau de Parfum น้ำหอมใหม่ที่พาคุณก้าวเข้าสู่โลกของกลิ่นหอมละมุน ด้วยโน้ตของคาราเมลครีมและถั่วพิสตาชิโอ แล้วเผยความต่างที่แปลกใหม่ของวานิลลาเข้มข้นและขิงเผ็ดร้อน ก่อนจะค่อย ๆ จางลงสู่กลิ่นอบอุ่นของไม้จันทน์ กลิ่นหอมสดใสแต่คงความหรูหราน่าค้นหา คุ้นเคยแต่ไม่ซ้ำใคร น้ำหอมที่ทำให้ทุกช่วงเวลาพิเศษและน่าจดจำ

Rare Beauty Rare Eau de Parfum, 50มล., 3,410 บาท วางจำหน่ายที่ Sephora Thailand


อบอุ่น น่าหลงใหล และเกินความคาดหมาย ด้วยวานิลลาเข้มข้นผสานความซาบซ่านด้วยกลิ่นขิงเผ็ดร้อน มอบความสดใสและเย้ายวน ที่ไม่หวานจนเกินไป แฝงความหรูหราน่าค้นหา และเมื่อกลิ่นค่อย ๆ จางลง กลิ่นไม้จันทน์และสกินมัสก์จะค่อย ๆ เผยออกมา เพิ่มเลเยอร์ใหม่ ๆ ให้กับกลิ่นหอม ทำให้ทุกช่วงเวลาพิเศษและน่าจดจำ

รังสรรค์ขึ้นในประเทศฝรั่งเศส ด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วทุกมุมโลก แต่ละส่วนผสมเติมเต็มมิติและเอกลักษณ์เฉพาะตัว พริกไทยชมพูจากออสเตรเลีย ขิงจากไนจีเรีย และเมล็ดโกโก้คุณภาพจากแอฟริกาตะวันตก ผสานเข้ากับความนุ่มของไม้จันทน์จากนิวแคลิโดเนีย และความอบอุ่นของถั่วตองกาจากเวเนซุเอลา

หรืออยากเพิ่มความโดดเด่น โดยจะจับคู่กับบาล์มหอม Fragrance Layering Balms ของ Rare Beauty ก็ช่วยสร้างกลิ่นที่เข้ากับอารมณ์และตัวตนของคุณในทุกช่วงเวลา


ดีไซน์ขวดน้ำหอม

ออกแบบด้วยความใส่ใจให้ใช้งานง่าย สำหรับทุกคน แม้สำหรับผู้ที่มีปัญหาการใช้มือ น้ำหอมทั่วไปที่มีหัวปั๊มและฝาขวดตกแต่ง อาจใช้งานลำบากสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวของมือ Rare Beauty จึงร่วมมือกับนักบำบัดมือผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์ขวดน้ำหอมดีไซน์หรูหรา ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อให้การใช้งานง่ายและสะดวกสบายที่สุด





