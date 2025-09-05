กล้าธรรมยันคงโควตาเกษตร-ศึกษา สานต่องาน 4 เดือน "ธรรมนัส" รองนายกฯ ควบ รมว.

"อรรถกร-ไผ่" ยันกล้าธรรมยังคงโควตา ก.เกษตร-ก.ศึกษา สานต่องานอีก 4 เดือน ยอมรับ "ธรรมนัส" นั่งรองนายกฯ ควบ รมว. แต่ยังไม่ได้คุยเป็นกลาโหมหรือไม่
วันที่ 5 ก.ย. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สส.พรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า ตำแหน่งรัฐมนตรีในโควตาของพรรคกล้าธรรมเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทำอยู่แล้ว และคิดว่าทุกคน ที่จะเป็นรัฐมนตรี ไม่มีปัญหา ส่วนพรรคได้โควตากี่เก้าอี้นั้น เรื่องนี้ผู้ใหญ่เป็นผู้คุยกัน ตนและนายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคถือว่าเป็นรุ่นกลางๆ แต่เชื่อว่าพรรคมีความพร้อม และต้องทำให้รัฐบาลที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ได้รับโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรี เดินไปได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และให้สัญญาไว้กับ สส.ในสภาฯ
ส่วนร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรค รับเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีในรอบนี้ด้วยใช่หรือไม่ นายไผ่ กล่าวว่า ก็เป็นเช่นนั้น ส่วนที่มีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสจะไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้น นายไผ่กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงขนาดนั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงการที่จะฝ่าวิกฤตไปให้ได้ส่วนเรื่องตำแหน่งแห่งหน คงยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเท่าไหร่ ดังนั้นต้องเข้าใจกันตรงนี้แต่ตนเชื่อมั่นว่า นายอนุทินจะให้พรรคกล้าธรรม "น้องผมอ่ะที่ไหนได้ทำงานต่อในกระทรวงเดิมที่เคยทำ เพราะต้องสานงานต่อในช่วงเวลา 4 เดือนให้สำเร็จ"
เมื่อถามว่าแสดงว่าทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการยังเป็นโควต้าของพรรคกล้าทำใช่หรือไม่นายไผ่ กล่าวว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี ส่วนพรรคกล้าธรรมจะได้โควตาเพิ่มกี่เก้าอี้นั้น นายไผ่ กล่าวว่า พรรคกล้าธรรม ไม่ได้เรียกร้อง หากออกมาแบบไหนก็เป็นแบบนั้น
เมื่อถามว่า พรรคกล้าธรรมได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยใช่หรือไม่นายไผ่ ยิ้มพร้อมกล่าวว่า ก็เราเป็นพรรคอันดับ 2 โอเค สวัสดีครับ