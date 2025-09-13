“มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ชาวบ้านที่ถูกเพลิงไหม้บ้านเรือน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา เขต 1 ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่าเพื่อการกุศล มอบหมายให้ นางสาวกัญญรัตน์ การหมั่น ผู้แทนมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจ ประชาชนที่ถูกเพลิงไหม้บ้านเรือน เลขที่ 27 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ของนางไข มะรังษี อายุ 89 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ อาศัยอยู่คนเดียว
ในการนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท พร้อมมอบสิ่งของจำเป็น อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ประจำวัน และได้สำรวจความเสียหายพบว่าเป็นบ้านไม้ยกสูง ตัวบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด
“ด้วยความห่วงใยจาก ท่านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา เขต 1 และประธานมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่าฯ จึงได้มอบหมายให้ดิฉันและคณะมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น”นางสาวกัญญรัตน์ กล่าว