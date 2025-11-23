xs
คืบแก๊งสแกมเมอร์หลอกหนุ่ม 19 ปี เอาทรัพย์แม่เกือบ 10 ล. จับชาวจีนที่นำทรัพย์สินไปได้แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท.พล.ต.ต.ศรายุทธจุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.ขจร อบทอง รองผบก.สอท.2 พ.ต.อ.มนต์ชัย บุญเลิศ ผกก.2 บก.สอท.2 พ.ต.อ.คุณาประโยชน์ อารียรัตนะณธร ผกก. วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.2 พ.ต.อ.จักรกฤช ศรีโรจนกูร ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการพ.ต.ท.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี รองผกก.2 บก.สอท.2 เปิดเผยความคืบหน้าการคดีที่แก๊งสแกมเมอร์บังคับวิดีโอคอล 24 ชม.หลอกหนุ่ม 19 ปี ทุบตู้เซฟแม่ ขนทรัพย์สินไปให้เกือบ 10 ล้าน

เบื้องต้นเป็นเรื่องของน้อง อายุ 19 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง ถูกแก๊งค์สแกเมอร์หลอกลวงด้วยการโทรศัพท์เขามาที่เบอร์มือถือส่วนตัวของน้องพูดคุยจนน้องเกิดความไว้วางใจ จากนั้น ใช้แพทเทิร์นเดิม โดยการให้แอดไลน์ พอแอดไลน์ได้ มีการส่งรูปภาพ และเอกสารต่างๆ ซึ่งตัวเอกสารพวกนี้ จากการตรวจสอบ ปรากฎว่าเป็นเอกสารที่ทำเลียนแบบหน่วยงานของทางราชการ หลายหน่วยงาน ทำให้เห็นได้ว่าคนร้ายตั้งใจที่จะหลอกเหยื่อให้หลงเชื่อ ทั้งเจ้าหน้าที่ ปปง. หมายจับของศาล แม้แต่ของตำรวจไซเบอร์เองยังถูกนำไปแอบอ้าง และด้วยความที่ผู้เสียหายอายุยังน้อย จึงอาจแยกแยะไม่ออก ประกอบกับที่ฟังจากผู้ปกครองน้องค่อนข้างเป็นคนเก็บตัว คนร้ายจึงอาศัยจังหวะนี้ค่อยๆหลอก โดยคนร้ายอ้างว่าน้องมีหมายจับที่จะต้องถูกดำเนินคดี จะต้องไปให้การที่จังหวัดบึงกาฬ อาจจะไม่สะดวก ประกอบกับน้องเป็นห่วงแม่ ว่าถ้าตนถูกดำเนินคดีแล้ว ทางแม่จะถูกพ่วงดำเนินคดีไปด้วย จึงยอมทำตามคนร้าย

ทั้งนี้ ชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานตามจุดที่ผู้เสียหายได้ให้การไว้ว่ามีการนำเงินไปวางไว้ริมถนนในจังหวัดนนทบุรี กระทั่งต่อมาชุดสืบสวนได้ติดตามจับกุมชายชาวจีนที่ทำหน้าที่นำทรัพย์สินจากจุดที่ผู้เสียหายนำมาวางไว้มาทำการสอบปากคำ อย่างไรก็ตาม ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามคนร้าย และทรัพย์สิน โดยเบื้องต้นทราบว่า ขบวนการดังกล่าว มีทั้งคนจีนและคนไทยร่วมขบวนการ ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป