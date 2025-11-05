ตำรวจจันทบุรี ตามรวบทันควัน 2 คนร้ายถือฆ้อนบุกชิงทอง“ร้านแม่กิมเตียง”อ้างปัญหาหนี้พนัน

จันทบุรี -ตำรวจจันทบุรี โชว์ผลงานรวบทันควัน 2 คนร้ายใช้ฆ้อนบุกชิงทอง “ร้านแม่กิมเตียง” พบเป็นพ่อเลี้ยง-ลูกเลี้ยงลงมือก่อเหตุจากปัญหาหนี้พนัน สารภาพไม่ได้ทองแม้แต่เส้นเดียวเหตุเจ้าของร้านชักปืนขู่จนต้องเผ่นหนี
จากเหตุการณ์ 2 คนร้ายพยายามก่อเหตุชิงทองภายในร้านทอง “แม่กิมเตียง” สาขาหนองคล้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อเวลา 13.50 น. ที่ผ่านมา ( 5 พ.ย.) แต่คนร้ายไม่ได้ทรัพย์สินไป เนื่องจากเจ้าของร้านตั้งสติได้ทันจึงนำอาวุธปืนออกมาขู่
จนทำให้คนร้ายพากันหลบหนีไป
และหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งเบญจา ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านที่จับภาพชายสวมเสื้อสีน้ำเงินทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาขอดูทอง จากนั้นได้มีผู้ก่อเหตุอีกรายซึ่งสวมหมวกไหมพรมสีดำบุกเข้าทุบตู้ทอง แต่ถูกเจ้าของร้านใช้อาวุธปืนออกมาข่มขู่จนทำให้คนร้ายพากันหลบหนีออกจากร้านไป
ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ได้ระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุโดยใช้เวลาเพียง 40 นาที ก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2รายไว้ได้
ขณะที่ พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ได้นำกำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี สนธิกำลังร่วมตำรวจ สภ.ทุ่งเบญจา เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายด้วยตัวเอง ซึ่งในเบื้องต้นยืนยันว่าคนร้ายไม่ได้ทองไปแม้ชิ้นเดียว ส่วนเจ้าของร้าน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างการต่อสู้ขัดขืน
ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือนายศุภดิตถ์อายุ 18ปี ชาว จ.ระยองซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของ นายโมบิน อายุ 40ปี ชาว จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ลงมือใช้ฆ้อนทุบตู้กระจกภายในร้าน
เบื้องต้น นายโมบิน ให้การรับสารภาพถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุว่าเพราะปัญหาหนี้พนันใน จ.ระยอง และต้องการนำทองไปขายเพื่อนำเงินไปใช้หนี้พนัน โดยได้วางแผนร่วมกับลูกเลี้ยงแต่พลาดเพราะเจ้าของร้านตั้งสติได้ทันชักอาวุธปืนขึ้นมาขู่ จึงทำให้ตกใจพาวิ่งหนีออกจากร้านและถูกจับกุมได้ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อขยายผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอื่นๆ หรือเป็นแก๊งตระเวนก่อเหตุหรือไม่ และจะได้ตรวจสอบของกลางและภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม ก่อนแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในภายหลังอีกครั้ง