ทาสหมาเศร้าหนัก! เผยข่าวสุนัขตำรวจตรี “ซาโบ้” K9 ชื่อดัง จากไปอย่างสงบ

แฟนเพจและชาวโซเชียลฯร่วมอาลัย “ซาโบ้” สุนัขตำรวจสุดน่ารักประจำช่อง “โบกะโบ้” หลัง “สิบตำรวจเอก จิรทีปต์ ดีพาชู” หรือ “คุณโบ” ผู้บังคับบัญชาและคู่หูคู่ใจ โพสต์แจ้งข่าวเศร้า เผย “ซาโบ้” จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 หลังป่วยมาระยะหนึ่ง
วันนี้ (9 ต.ค.) สิบตำรวจเอก จิรทีปต์ ดีพาชู หรือ คุณโบ เจ้าของช่อง โบกะโบ้ แจ้งข่าวเศร้า "ซาโบ้" สุนัข K9 ชื่อดัง เสียชีวิตแล้ว จากไปอย่างสงบหลังป่วยมานานระยะหนึ่ง โดยคุณโบโพสต์ข้อความอาลัยสุดเศร้าว่า “ขอบคุณที่รับใช้ประเทศชาติ ขอบคุณที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักหมาตำรวจเยอะขึ้น ขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้ทุกคน หมาตำรวจอะไรไม่มีใครกลัวเลย มีแต่คนอยากหยุม เก่งนะเนี่ยไอลูกหมาตัวแค่เนี้ย รักที่สุดเลยนะ ไว้เจอกันใหม่ไอรูปหล่อของพ่อ พี่ฟูของทุกคน 9 ต.ค. 2568 สุนัขตำรวจตรีซาโบ้”
อย่างไรก็ตาม สุนัข K9 (อ่านว่า “เคไนน์” หรือ “เคไน”) คือ สุนัขตำรวจ ที่ผ่านการฝึกเฉพาะทางเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น การค้นหาวัตถุระเบิด ยาเสพติด ศพ ผู้สูญหาย หรือใช้ในการติดตามคนร้าย คำว่า K9 มาจากการเล่นเสียงคำว่า “canine” ซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษแปลว่า “สุนัข” (มาจากรากศัพท์ภาษาละติน canis แปลว่า “หมา”) โดยหน่วยตำรวจและทหารในหลายประเทศ—including ไทย—ใช้คำนี้เรียกหน่วยสุนัขปฏิบัติการ
ในประเทศไทย “สุนัข K9” จะอยู่ภายใต้หน่วยงานของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, หรือบางหน่วยของ กองทัพ ซึ่งสุนัขแต่ละตัวจะได้รับการฝึกอย่างเข้มข้นและมี “เจ้าหน้าที่ควบคุมสุนัข” (Handler) คอยทำงานคู่กันตลอดอายุราชการ