"วินธัย" ชี้ MOU 2543 ไม่ใช่ปัญหา ขึ้นกับกัมพูชาไม่ยึดถือปฏิบัติมากกว่า

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงจุดยืนของฝ่ายทหารต่อกระแสที่ขอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่าง ไทย-กัมพูชา (MOU 2543-2544) ว่า ในฐานะผู้ปฏิบัติ MOU 2543 นั้น อยู่ที่ผู้ปฏิบัติหรือคู่สัญญามากกว่า ซึ่งปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากลายลักษณ์อักษรหรือข้อพันธะในสัญญาโดยตรง แต่เป็นเพราะผู้ที่ยึดถือสัญญาเป็นผู้ที่ไม่ยึดถือ หรือไม่ปฏิบัติ และละเมิดบ่อย ไม่ทำตามข้อตกลงที่เราจะต้องแก้ไขด้วยการประท้วง ซึ่งเราก็ต้องทำตรงนั้นได้เต็มที่อยู่แล้ว
สำหรับกองทัพ MOU 2543-2544 ยังจำเป็นหรือไม่นั้น พล.ต.วินธัย ระบุว่า อยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่สามารถให้รายละเอียดโดยตรงได้ แต่ต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลหลายส่วน ซึ่งพูดได้ตรงนี้คือการปฏิบัติว่า ปัญหาที่พบคือความไม่ตรงไปตรงมาของกัมพูชา
