รมว.กลาโหม งดให้ความเห็น MOU43 ชี้เป็นเรื่องอนาคต อาจยกเลิกหรือคงไว้

วันที่ 2 ต.ค.68 พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการยกเลิก MOU 2543 ว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง และหลายหน่วยงาน และเป็นเรื่องของสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. อยากให้รอความชัดเจนจาก สมช.
ส่วนหากมีการยกเลิกจะส่งผลกระทบต่อคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC ที่ตั้งขึ้นมาตาม MOU 2543 หรือไม่ พลเอก ณัฐพล ระบุว่า หากมีคณะอื่นเหลืออยู่ ก็ใช้กลไกดังกล่าวก็ได้
เมื่อถามว่า ผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ให้ข้อมูล หรือไม่ว่า MOU 2543 จะช่วยในเรื่องของการทำงานหรือไม่ พลเอก ณัฐพล ระบุว่า ผบ.เหล่าทัพ ยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ เพราะ MOU 2543 มีคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC เป็นผู้ใช้ ซึ่งยืนยันว่า ในเรื่องของแผนที่ จะไม่มีปัญหา เพราะมีเจ้ากรมแผนที่ เป็นคณะกรรมการด้านเทคนิคอยู่แล้ว และหากถูกยกเลิกก็ต้องมีกลไกอื่นขึ้นมาทดแทน แต่ไม่ขอพูดถึง เพราะเป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งอาจจะยกเลิก หรือไม่ยกเลิกก็ได้