xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน​" ยอมรับ​กู้ทุ่นระเบิดอาจไม่ราบรื่น ขออย่าใช้คำว่าขัดขวางเพราะถ้าขวางเราไม่ยอม ยันไม่มีทหารเขมรขนอาวุธหนักกลับเข้าชายแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ ยอมรับเก็บกู้ทุ่นระเบิดอาจไม่รายรื่น แต่อย่าใช้คำว่าขัดขวางเพราะถ้าขัดขวางเราไม่ยอม ยังคุยกันอยู่ตลอด ยันไม่มีทหารกัมพูชาขนอาวุธหนักกลับเข้าชายแดน ถ้าทำเช่นนั้นถือว่าฉีกข้อตกลง เราสามารถทำตามที่เห็นเหมาะสม ขออย่าห่วงทหารไทยถอนอาวุธกลับที่ตั้ง หากเกิดเหตุขอให้เชื่อมั่น ผบ.ทสส.-ผบ.ทบ.

วันที่ 3 พ.ย.นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย​ กล่าวถึง กรณีที่มีรายงานข่าวว่าทางกัมพูชาขัดขวางการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์​ ว่า​ อย่าเพิ่งไปใช้คำว่าขัดขวาง เขาประชุมกันตลอด ซึ่งตนได้พูดคุยกับ พลเอก อุกฤษณ์​ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) มื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่ายังดำเนินการอยู่ ทั้งเรื่องการถอนกำลังและการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ก็ยังมีการพูดคุยกันต่อไป พร้อมยอมรับว่าอาจจะไม่ราบรื่น แต่เป้าหมายต้องชัดเจน ไม่ใช่ว่าขัดขวางแล้วฝ่ายไทยจะยอม เราก็ไม่ยอม ถ้าจะให้เรานำไปสู่สันติภาพและสันติสุข และยังคงย้ำในเงื่อนไข 4 ข้ออยู่ คือการถอนอาวุธ เก็บกู้ทุ่นระเบิด การปราบปรามสแกมเมอร์​อละการแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ ซึ่งทั้ง 4 ข้อจะต้องได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี ฝ่ายทหารและกองทัพของเราจึงดำเนินการในเรื่องเชลยศึก​ การปักปันเขตแดนและการพูดคุยเรื่องอื่นๆ ต่อไป พร้อมยืนยันว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของกัมพูชา

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าทางกัมพูชาได้ขนอาวุธหนักกลับมาในพื้นที่ชายแดนนั้นนายอนุทินระบุว่า​ ขณะนี้ยืนยันว่าต่างฝ่ายต่างถอยออกไป ก่อนย้อนถามกลับผู้สื่อข่าวว่า ไปเอาข่าวนี้มาจากไหน ไม่มี เพราะข้อตกลงที่ทำไว้คือต่างคนต่างถอนอาวุธ ถ้าเข้ามาคือการฉีกข้อตกลง และจะถือว่าไม่มีข้อตกลง และสามารถทำตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม

เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีแนวคิดที่จะลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่ นายอนุทิน​ ระบุว่า​ ถ้ามีความจำเป็น หรือถึงจุดที่เราจะต้องไป​ เพื่อดูว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงหรือเปล่า​ ซึ่งตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ส่วนกรณีที่ประชาชนมีความกังวลเรื่องการถอนอาวุธของไทย ปรับที่ตั้งยังจังหวัดลพบุรีซึ่งอาจกลับมาไม่ทันหากทางกัมพูชา ไม่ทำตามข้อตกลง นายอนุทิน​ กล่าวว่า​ ถาม ผบ.ทสส.​และ พลเอก พนา​ แคล้วปลอดทุกข์​ ผู้บัญชาการทหารบก เขาต้องรู้ว่าเขาต้องปกป้องประเทศอย่างไร ขอให้เชื่อมั่นในกองทัพ

เมื่อถามว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไร นายกรัฐมนตรียังคงย้ำว่า ขอให้มั่นใจในกองทัพ



"อนุทิน&amp;#8203;" ยอมรับ&amp;#8203;กู้ทุ่นระเบิดอาจไม่ราบรื่น ขออย่าใช้คำว่าขัดขวางเพราะถ้าขวางเราไม่ยอม ยันไม่มีทหารเขมรขนอาวุธหนักกลับเข้าชายแดน
"อนุทิน&amp;#8203;" ยอมรับ&amp;#8203;กู้ทุ่นระเบิดอาจไม่ราบรื่น ขออย่าใช้คำว่าขัดขวางเพราะถ้าขวางเราไม่ยอม ยันไม่มีทหารเขมรขนอาวุธหนักกลับเข้าชายแดน
"อนุทิน&amp;#8203;" ยอมรับ&amp;#8203;กู้ทุ่นระเบิดอาจไม่ราบรื่น ขออย่าใช้คำว่าขัดขวางเพราะถ้าขวางเราไม่ยอม ยันไม่มีทหารเขมรขนอาวุธหนักกลับเข้าชายแดน
กำลังโหลดความคิดเห็น