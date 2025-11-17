ทบ.ชี้ เนื้อหา MOU43 ไม่ใช่ปัญหา แต่เขมรไม่ยึดตามข้อตกลงไม่ตรงไปตรงมา เลยต้องประท้วง

โฆษกกองทัพบก ชี้ เนื้อหา MOU43 ไม่ใช่ปัญหา แต่คู่สัญญาไม่ยึดถือตามข้อตกลง ไทยจำเป็นต้องประท้วง หลังพบปัญหา เขมรไม่ตรงไปตรงมา
วันนี้ (17 พ.ย.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของฝ่ายทหารต่อกระแสที่ขอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่าง ไทย-กัมพูชา (MOU43-44) ว่า ในฐานะผู้ปฏิบัติ MOU43 นั้น อยู่ที่ผู้ปฏิบัติหรือคู่สัญญามากกว่า ซึ่งปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากลายลักษณ์อักษรหรือข้อพันธะในสัญญาโดยตรง แต่เป็นเพราะผู้ที่ยึดถือสัญญาเป็นผู้ที่ไม่ยึดถือ หรือไม่ปฏิบัติ และละเมิดบ่อย ไม่ทำตามข้อตกลงที่เราจะต้องแก้ไขด้วยการประท้วง ซึ่งเราก็ต้องทำตรงนั้นได้เต็มที่อยู่แล้ว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า สำหรับกองทัพ MOU43-44 ยังจำเป็นหรือไม่ พล.ต.วินธัย ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่สามารถให้รายละเอียดโดยตรงได้ แต่เราก็ต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลหลายส่วน ซึ่งเราพูดได้ตรงนี้คือ การปฏิบัติว่า ปัญหาที่เราพบคือความไม่ตรงไปตรงมาของกัมพูชา