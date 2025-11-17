รัฐบาลยันนายกฯหนักแน่นแก้ชายแดน สหรัฐฯแยกเรื่องการค้าไทย กับปมขัดแย้งเขมร

“สิริพงศ์” ย้ำ นายกฯหนักแน่นแก้ปัญหาชายแดน สหรัฐฯแยกเรื่องการค้าไทย-สหรัฐฯ กับปมขัดแย้งไทย-เขมร
วันนี้ (17 พ.ย.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และการเจรจาการค้าไทยกับต่างประเทศ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. หลังเกิดเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิด ครั้งที่ 7 เราได้รับข้อมูลต่างๆ มากมาย ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่ครบถ้วน แต่อาจจะมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดการสับสน แต่ขอยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นที่จะแก้ไขปัญหาชายแดน และบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างไทยและต่างประเทศให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และรัฐบาลให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ ในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงการต่างประเทศเราไม่มีย่อหย่อนต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ส่วนข้อกังวลเรื่องสถานการณ์ทางการค้า นายกฯ มุ่งหมายที่จะสื่อสารกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คือ การขอให้แยกประเด็นทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงไทย-กัมพูชา ออกจากประเด็นผลประโยชน์ทางพาณิชย์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา เรามีข่าวสารที่เป็นผลบวกในแนวทางของนายกฯกับสหรัฐฯ ผ่านนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกฯมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ยืนยันสหรัฐฯจะแยกประเด็นนี้ออกจากกัน