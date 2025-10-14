ฮุนเซนฟ้องมาเลย์ ไทยเปิดเสียงผีรบกวนชาวเขมร อ้างไม่ได้ต้องการคำประณาม แต่ขอสนับสนุนหยุดยิง-กลับสู่ภาวะปกติ

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่า ฮุนเซน ประธานพฤฒสภา (สภาสูง) ได้บรรยายสรุปแก่รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยเฉพาะกรณีที่ฝ่ายไทยเปิดเสียงผีและเสียงรบกวนอื่นๆ ในพื้นที่บ้านโจกเจย และบ้านเปรยจัน ตลอด 4 คืนที่ผ่านมา โดยฮุนเซนได้ยืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้ต้องการคำประณามจากชาติพันธมิตรใดๆ ต่อไทย แต่ขอเรียกร้องให้สองประเทศปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและฟื้นฟูสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
เจีย ธิริธ โฆษกของฮุนเซน กล่าวว่าฮุนเซนได้ให้การต้อนรับดาโต๊ะ เสรี ดร.อาหมัด ซาฮิด ฮามิดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาชนบทและภูมิภาคของมาเลเซีย และประธานพรรคอัมโน (UMNO) ที่ทำเนียบสันติภาพในวันอังคาร (14)
เจีย ธิริธระบุว่า รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและคณะ ได้เดินทางเยือนและเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ในกัมพูชา ซึ่งฮุนเซนมองว่าการเยือนครั้งนี้เป็นบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและกำลังเติบโตระหว่างกัมพูชาและมาเลเซีย
ระหว่างการพบหารือ ฝ่ายมาเลเซียได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ ที่ครอบคลุมมากกว่าการทูตและการเมือง แต่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชน
นอกจากนี้ รองนายกฯมาเลเซียยังได้หารือถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในกัมพูชา และแสดงความสนใจที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้เป็นที่รู้จักและเติบโตมากขึ้น ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาสำรวจความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยระบุว่ามาเลเซียพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาที่ต้องการเข้ารับการตรวจสุขภาพ และได้แจ้งต่อฮุนเซนว่ามาเลเซียจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงพยาบาลมาเลเซียในกัมพูชา
ด้านฮุนเซนได้กล่าวตอบเห็นพ้องกับข้อเสนอของรองนายกฯมาเลเซียในการขยายความร่วมมือทวิภาคี โดยระบุว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศควรพัฒนาควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ทางการเมือง โดยฮุนเซนระบุว่าการค้าทวิภาคีมีการเติบโตเพิ่มขึ้น แต่เรียกร้องให้รัฐบาลสองประเทศขยายปริมาณการค้าให้มากขึ้นอีก
ฮุนเซนยังขอบคุณมาเลเซียที่ซื้อข้าวจากกัมพูชา โดยระบุว่ามาเลเซียเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในปี 2567 โดยนำเข้าข้าวมากกว่า 70,000 ตัน และแสดงความหวังว่ามาเลเซียจะยังคงนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกัมพูชาต่อไป
สำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ฮุนเซนได้สนับสนุนข้อเสนอของมาเลเซียและแนะนำให้มาเลเซียแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพให้มากขึ้น เพื่อให้ชาวกัมพูชามีความเข้าใจและพิจารณาทางเลือกในการรักษาในมาเลเซียได้ดียิ่งขึ้น ส่วนภาคฮาลาล ฮุนเซนระบุว่าปัญหาดังกล่าวมีมานานแล้ว และได้แสดงความหวังว่าจะมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นผ่านความร่วมมือทวิภาคี
นอกจากนี้ ฮุนเซนยังกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาและไทย โดยอธิบายถึงเหตุการณ์ล่าสุดให้รองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียฟัง โดยเน้นย้ำถึงปัญหาทางจิตใจที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการใช้เสียงผีและเสียงรบกวนต่างๆ ของทหารไทยในช่วง 4 คืนที่ผ่านมา
ฮุนเซนกล่าวว่าความตึงเครียดชายแดนมีความเปราะบาง และย้ำว่ากัมพูชาไม่ได้ต้องการให้ประเทศใดประณามไทย แต่ต้องการการสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงและหาทางออกเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ
นอกจากนี้ ฮุนเซนยังได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ผ่านรองนายกรัฐมนตรี สำหรับบทบาทที่แข็งขันในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหากัมพูชา-ไทย และยกย่องความเป็นผู้นำในฐานะประธานอาเซียนที่รับประกันการหยุดยิงและการแก้ปัญหาอย่างสันติ.