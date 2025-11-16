รมวล.อุตฯ สั่งติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ รง.สกัดน้ำมันรำข้าวอย่างใกล้ชิด

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.30 น. ได้รับรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้หอสกัดน้ำมันรำข้าว ของบริษัท อ่างทองธัญชาติ จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99/3 ม.2 ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บสาหัส 1 ราย และบาดเจ็บไม่รุนแรง 2 ราย ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
นายธนกร กล่าวด้วยว่า สำหรับสาเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เนื่องจากมีปริมาณน้ำมันและสารเคมีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เร่งประสานงาน บริษัท เบอล์ล่า คาร์บอน และบริษัท ไทยเรยอน เพื่อขอโฟมมาทำการดับเพลิงในครั้งนี้แล้ว
นอกจากนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานกรณ์อย่างใกล้ชิด แล้วรายงานความคืบหน้ากลับมาให้ตนทราบเป็นระยะๆ ด้วย