อ่างทองยังวิกฤต! มวลน้ำเจ้าพระยาไหลผ่านสูงติดกำแพงเขื่อน 4 อำเภออ่วมกว่า 3,600 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ

อ่างทอง - ระดับน้ำเจ้าพระยาไหลผ่านอ่างทองยังพุ่งสูงใกล้แตะระดับวิกฤต หน่วยงานท้องถิ่นเร่งตั้งเวรยามเฝ้าคันกั้นน้ำสองฝั่ง ตรวจรอยรั่ว–น้ำลอดใต้คันตลอด 24 ชั่วโมง ขณะพื้นที่ 4 อำเภอท่วมเสียหายต่อเนื่อง
วันนี้ ( 15 พ.ย.) สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดอ่างทองยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต มวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนสุโขทัยไหลทะลักต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับแม่น้ำสูงชนกำแพงป้องกันน้ำหลายจุด หน่วยงานท้องถิ่นทั้ง อบต. เทศบาล และชุมชนริมฝั่ง ต้องร่วมกันจัดเวรยามตรวจสอบคันกั้นน้ำสองตลิ่ง ทั้งคลองโผงเผง แม่น้ำน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันรอยรั่วและน้ำซึมลอดใต้คัน รวมถึงเดินเครื่องสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
จังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอไชโย 2.อำเภอวิเศษชัยชาญ3.อำเภอป่าโม 4 .อำเภอเมืองอ่างทอง รวมความเสียหาย 3,618 ครัวเรือน ใน 33 ตำบล 155 หมู่บ้าน
ด้านเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ยังคงระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,856 ลบ.ม./วินาที ทำให้ระดับน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองบริเวณหน้าศาลากลางสูงถึง 9.56 เมตร ขณะที่ระดับวิกฤตอยู่ที่เพียง 8 เมตร จากตลิ่งที่มีเขื่อนป้องกันสูง 10 เมตร โดยปริมาณน้ำไหลผ่าน ณ จุดดังกล่าวอยู่ที่ 2,630 ลบ.ม./วินาที
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอดแนวป้องกันน้ำทุกจุดเพื่อป้องกันการพังทลายในช่วงมวลน้ำหลากระลอกนี้