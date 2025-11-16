ระทึก! ไฟไหม้สถานผลิตน้ำมันรำข้าวโรงสีดังอ่างทอง เจ็บ 3 ราย เร่งฉีดสารเคมีคุมเพลิง

อ่างทอง - เกิดเหตุเพลิงไหม้จุดผลิตน้ำมันรำข้าวในโรงสีชื่อดัง ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง มีสารเคมีอ๊อกซิเดนในพื้นที่เสี่ยงลุกลาม เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิง พร้อมประสานรถโฟมและสารเคมีจากหลายหน่วยเข้าระงับ
วันที่ (16 พ.ย.) พ.ต.ต.ประสิทธิ์ คงนายศ สารวัตรสอบสวน สภ.ไชโย รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณสถานผลิตน้ำมันรำข้าวของโรงสีแห่งหนึ่ง ริมถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้ากรุงเทพ หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จึงประสานรถดับเพลิงพื้นที่ใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วน
นายนายจิรายุท อาญาเมือง ปลัดอำเภอไชโย ซึ่งเดินทางตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เปิดเผยว่า เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย เจ้าหน้าที่โรงสีได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลไชโยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการเรียกพนักงานทั้งหมดมารวมตัวเพื่อตรวจสอบจำนวนบุคลากรในโรงงานว่าครบถ้วนหรือไม่
สำหรับจุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นพื้นที่ผลิตน้ำมันรำข้าว ซึ่งมีสารเคมีประเภท “อ๊อกซิเดน” อยู่ในกระบวนการผลิต จำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะทางในการดับเพลิง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานเทศบาลเมืองอ่างทองและเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเพื่อสนับสนุนสารเคมีและรถโฟมเข้าพื้นที่
ช่วงแรกเจ้าหน้าที่ใช้วิธีฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อควบคุมวงไฟไม่ให้ลุกลาม ก่อนรอรถโฟมเข้าดับให้สนิท ขณะนี้ต้นเพลิงยังอยู่ในวงจำกัดและอยู่ระหว่างการควบคุมอย่างใกล้ชิด
ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง