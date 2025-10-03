จ่าสิงห์ เดินเครื่อง 120 วันทำงานทุกวัน ดันอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นม้าศึกแนวหน้า พร้อมลุยทุกพื้นที่

วันนี้(3 ต.ค.)จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงนโยบายการทำงานต่อผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เปิดใจถึงแนวทางการทำงาน ว่าจะไม่ใช่การสั่งการจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการทำงานร่วมแรงร่วมใจกับข้าราชการทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด เน้นการทำงานที่ใกล้ชิด ลงพื้นที่จริง รับฟังปัญหาจริง เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาจริง สำหรับการขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ภายใน 120 วัน
จ่าเอก ยศสิงห์ เริ่มด้วยการประกาศนโยบายเรือธง 3 ด้านที่จะเป็นกรอบการทำงานตลอด 120 วันแรก ได้แก่ ปิดเร็ว เปิดเร็ว พึ่งพาได้ , 120 วัน ทำงานทุกวัน และ อุตสาหกรรมจังหวัดคือม้าศึกแนวหน้า โดยแถลงอย่างชัดเจนว่า หากตรวจพบว่ามีโรงงานหรือกิจการใดกระทำผิดกฎหมาย สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน กระทรวงจะต้องสั่งปิดทันทีโดยไม่รีรอตามแนวทางกรอบกฎหมาย เพื่อปกป้องประชาชนและสิ่งแวดล้อม แต่ในทางกลับกัน หากผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้องตามการตักเตือนภายใต้กรอบกฎหมายแล้ว ทางกระทรวงก็ต้องพร้อมที่จะอนุญาตให้กลับมาดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจสะดุดและเพื่อรักษาการจ้างงานในพื้นที่ให้เดินหน้าต่อไป
สำหรับนโยบาย ‘120 วัน ทำงานทุกวัน’ จ่าเอก ยศสิงห์ ระบุว่า เป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อการเร่งเครื่องทำงานตั้งแต่วันแรก ไม่ให้เป็นแค่เพียงแผนงานบนกระดาษ แต่จะต้องมีผลงานจริงให้ประชาชนเห็นและสัมผัสได้ในทุกวัน “120 วันต่อจากนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทำงานทุกวัน ไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลข แต่คือคำมั่นสัญญา” จ่าเอก ยศสิงห์ กล่าวย้ำ พร้อมฝากความหวังไปยังข้าราชการทุกระดับว่าให้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อขับเคลื่อนงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลาสำคัญนี้
นอกจากนี้ จ่าเอก ยศสิงห์ แถลงต่อถึงกรอบแนวทางการดำเนินนโยบายที่สามว่า “ตัวผมเองให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นอย่างมากเปรียบเป็น ‘ม้าศึกตัวแรก’ ของกระทรวง เพราะต้องรู้ทุกอย่างในพื้นที่ อุตสาหกรรมจังหวัดต้องเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนและผู้ประกอบการมากที่สุด สามารถสะท้อนปัญหาและโอกาสให้ทางส่วนกลางได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเกิดขึ้นจริง”
จ่าเอก ยศสิงห์ กล่าวปิดท้ายการแถลงนโยบายโดยย้ำว่า ตนและรัฐมนตรีว่าการพร้อมเป็นเกราะป้องกันข้าราชการทุกคนภายใต้แนวทางการทำงานที่เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย สนับสนุนการคิดนอกกรอบที่ไม่ละเมิดกฎหมาย เปิดกว้างให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเสริมพลังงานภาครัฐ พร้อมยืนยันว่า “ห้องทำงานและหัวใจของตนจะเปิดรับฟังข้าราชการทุกภาคส่วนตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่กระทรวงหรือที่ใด เพื่อรับฟังปัญหาและแก้ปัญหาโดยตรง มั่นใจว่านโยบายเรือธงทั้งสามด้านจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกระทรวงที่ประชาชนพึ่งพาได้จริงต่อจากนี้”