“ธนกร”สั่งติดตามไฟไหม้โรงสกัดน้ำมันรำข้าวที่อ่างทอง

"ธนกร" สั่งติดตามสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานสกัดน้ำมันรำข้าวที่อ่างทองอย่างใกล้ชิด เร่งประสานขอโฟมเพื่อดับไฟแล้วพร้อมให้รายงานเป็นระยะ เผยเบื้องต้นมีผู้รับบาดเจ็บ3ราย
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 9.30 น. ของวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้รับรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้หอสกัดน้ำมันรำข้าว ของบริษัท อ่างทองธัญชาติ จำกัด 10150002125574 [3-7(1)-21/57อท] ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99/3 ม.2 ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บสาหัส 1 ราย และบาดเจ็บไม่รุนแรง 2 ราย ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เพลิงยังไม่สงบ
สำหรับสาเหตุนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เนื่องจากมีปริมาณน้ำมันและสารเคมีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เร่งประสานงาน บริษัท เบอล์ล่า คาร์บอน และบริษัท ไทยเรยอน เพื่อขอโฟมมาทำการดับเพลิงในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานกรณ์อย่างใกล้ชิด แล้วรายงานความคืบหน้ากลับมาให้ตนทราบเป็นระยะๆ ด้วย