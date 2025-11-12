GISTDA เผยภาพ THEOS-1 น้ำท่วมอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม กว่า 813,817 แสนไร่

GISTDA เปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง THEOS-1 ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเผยให้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างชัดเจน รวมถึงพื้นที่บางส่วนในจังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี และนครปฐม
ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมแล้วกว่า 405,067 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 12 อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อ.เสนา, อ.ผักไห่, อ.บางซ้าย, อ.บางไทร, อ.บางบาล, อ.ลาดบัวหลวง, อ.บางปะหัน, อ.บางปะอิน, อ.นครหลวง, อ.พระนครศรีอยุธยา, อ.อุทัย และ อ.วังน้อย
ส่วน จ.อ่างทอง พบน้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของ อ.ป่าโมกกว่า 2,932 ไร่ ในขณะที่ จ.สุพรรณบุรี พบน้ำท่วมขังกว่า 323,144 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของ อ.บางปล้าม้า อ.สองพี่น้อง และ อ.เมืองสุพรรณบุรี นอกจากนี้ ยังพบน้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของ อ.บางเลน จ.นครปฐม กว่า 82,674 ไร่
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลักๆ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนที่อยู่อาศัยตามแนวริมแม่น้ำสายหลักและสายรอง รวมถึงเส้นทางคมนาคมสำคัญบางส่วน
ภาพถ่ายจาก THEOS-1 ยังสามารถแยกแยะลักษณะของมวลน้ำที่ท่วมขังในแต่ละพื้นที่ได้ โดยสีน้ำตาลบ่งชี้ถึงมวลน้ำที่ปะปนมากับตะกอนดิน ซึ่งเป็นสัญญาณของ มวลน้ำที่เพิ่งไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่ ล่าสุด ส่วนสีเข้มแสดงถึง มวลน้ำที่ท่วมขังอยู่เป็นเวลานาน แล้ว นอกจากนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมยังช่วย ยืนยันและสร้างความเข้าใจ ถึงขอบเขตความเสียหายที่แท้จริงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองสุพรรณบุรีและนครปฐม ว่าไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงกับแม่น้ำเท่านั้น แต่มีการ กระจายไปยังเขตชุมชนหลายๆ แห่ง ในหลายพื้นที่ด้วย
ทั้งนี้ GISTDA เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวง อว. ที่พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับทุกภาคส่วน เพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมและภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังของประเทศ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัด เพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th