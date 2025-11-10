น้ำท่วมอยุธยาหนักต่อเนื่อง! ขยายวงกว้างแล้ว 11 อำเภอ เดือดร้อน 58,477 ครัวเรือน เสียชีวิต 14 ราย

พระนครศรีอยุธยา - เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,800 ลบ.ม./วินาที ดันระดับน้ำเจ้าพระยา–ป่าสัก–แม่น้ำน้อยเพิ่มสูงตลอดคืน ชุมชนริมน้ำอ่วมหนัก บ้านเรือนหลายร้อยหลังถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม หวั่นกระทบพื้นที่เศรษฐกิจเขตเมืองเก่า
วันนี้( 10 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ปรับการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน อัตรา 2,800 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้านี้ ชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย ลำคลองสาขาต่างๆ น้ำเพิ่มสูงขึ้น กระทบความเป็นอยู่กับพี่น้องประชาชน
สถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 11 อำเภอ 143 ตำบล 945 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสูงถึง 58,477 ครัวเรือน 11 อำเภอที่ยังได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูง ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน อำเภอบางซ้าย อำเภอบ้านแพรก อำเภอลาดบัวหลวง และล่าสุด อำเภอมหาราช
ส่วนผู้เสียชีวิต จำนวน 14 ราย ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร และอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้ำในคลองคูเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคลองรับน้ำจากทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ได้เพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่ง เอ่อเข้าท่วมชุมชนริมฝั่งคลอง
พบว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชน ชุมชนริมน้ำในพื้นที่ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะริมคูเมือง พี่น้องได้รับผลกระทบเกือบทั้งหมดกว่าหลายร้อยหลังคาเรือน บ้านต้องทำสะพาน บางทำคันกั้นเพื่อป้องกันน้ำขึ้นถนนสายสำคัญ เพื่อสัญจรไปมา ทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง หวั่นกระทบพื้นที่เศรษฐกิจ