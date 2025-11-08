วิกฤตเจ้าพระยา! GISTDA เตือนลุ่มเจ้าพระยา 7 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วม หลัง "เขื่อนเจ้าพระยา" เร่งระบายน้ำต่อเนื่อง

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) แจ้งเตือนลุ่มเจ้าพระยา 7 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วม จากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา
วันนี้ (8 พ.ย.) เพจ ”GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)“ ได้ออกมาโพสต์แจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา สัญญาณน้ำท่วมจากการระบายน้ำ “เขื่อนเจ้าพระยา”
รายงานว่า “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. โดย GISTDA เผยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขณะที่น้ำจากพื้นที่ตอนบนของประเทศยังคงไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อรองรับมวลน้ำที่กำลังจะมาสมทบ
จากข้อมูลบนแผนที่จะเห็นได้ว่า…
🟦 สีฟ้า คือ เป็นพื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่อยู่ในทุ่งรับน้ำท่าวุ้ง , ทุ่งรับน้ำบางกุ้ง , ทุ่งรับน้ำป่าโมก , ทุ่งรับน้ำบางบาล-บ้านแพน , ทุ่งรับน้ำผักไห่ , ทุ่งรับน้ำเจ้าเจ็ด และ ทุ่งรับน้ำโพธิ์พระยา รวมปริมาณน้ำในทุ่งกว่า 490,000 ไร่ และยังท่วมพื้นที่เกษตร ชุมชนที่อยู่อาศัย เส้นทางคมนาคม อีกด้วย
🟧 สีส้ม คือ พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ หากระบายน้ำ 2,700 ลบ.ม./วินาที อย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มอีกประมาณ 70,000-80,000 ไร่ ตามภาพ
🟥 สีแดง คือ พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติม หากระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,800 ลบ.ม./วินาที จะทำให้เกิดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มอีกประมาณ 350,000 ไร่
พื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และปทุมธานี เป็นจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงและเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชนริมแม่น้ำ สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ต้องเผชิญทั้งน้ำเหนือและน้ำฝนในเวลาเดียวกัน
ขณะเดียวกัน การเตรียมการล่วงหน้าและการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีคือหัวใจสำคัญในการลดความเสียหาย หน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ และประชาชนจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่สีส้มและสีแดง เตรียมพร้อมขนย้ายของขึ้นที่สูง
ทั้งนี้ GISTDA ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง สามารถวางแผนรับมือได้อย่างรอบด้าน”