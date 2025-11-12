ทบ.ยันเหตุยิงปะทะกันบ้านหนองหญ้าแก้วตอบโต้ตามแนวทางกฎการใช้กำลัง

เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่า จากสถานการณ์ที่เกิดการยิงปะทะกันในบริเวณ จต.ส.34-35 บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัด สระแก้ว
กองกำลังบูรพาจะทำการตอบโต้ตามแนวทางกฎการใช้กำลัง
- การตอบโต้จะอยู่ในระดับที่เหมาะสม ได้สัดส่วนตามความจำเป็นของสถานการณ์ เพื่อระงับเหตุ และหยุดเมื่อภาวะการคุกคามจากฝั่งตรงข้ามสิ้นสุด
- การใช้อาวุธตอบโต้เป็นทางเลือกสุดท้าย เพื่อป้องกันตัวเอง
เนื่องจากสถานการณ์บีบบังคับ เพื่อปกป้องชีวิต และปกป้องอธิปไตย
-ตอบโต้ไปในทิศทางที่อาวุธยิงจากฝั่งตรงข้ามกระทำต่อฝ่ายเรา ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบเป้าหมายพลเรือน ภายใต้กติกาสากล