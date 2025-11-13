กต.ประณามกัมพูชายิงก่อน ใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ ยันไทยป้องกันตนเองตาม กม.ระหว่างประเทศ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศประณามกัมพูชา ยิงปืนเข้าฝั่งไทยก่อน ใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ ยันไทยตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยและป้องกันตนเอง ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ตามที่เกิดเหตุการณ์การปะทะกันบริเวณชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงและยืนยันข้อมูล ตามที่ได้รับแจ้งจากกองทัพบก ว่า ทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มใช้อาวุธปืนยิงเข้ามายังฝั่งไทยในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยหลังจากนั้น ฝ่ายไทยได้เข้าแนวกำบัง และได้ทำการยิงแจ้งเตือนไปยังจุดที่มีการยิงเข้ามา ตามกฎการใช้กำลัง เหตุการณ์ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงสงบลง โดยฝ่ายไทยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ฝ่ายไทยขอประณามการกระทำของฝ่ายกัมพูชา และการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ โดยการดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปเพื่อปกป้องอธิปไตยและป้องกันตนเอง ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ