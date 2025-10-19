โฆษก กต.เผยถก JBC วาระพิเศษที่จันทบุรี ไทยเตรียมแจ้งสร้างรั้ว-หารือปมเขมรรุกล้ำหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว "ปานเทพ" ซัดไม่ฟังเสียงทักท้วงเสี่ยงเสียสิทธิเลิก MOU43

“นิกรเดช” เผยประชุม JBC วาระพิเศษที่จันทบุรี 21-22 ต.ค.หารือปมเขมรรุกล้ำอธิปไตยบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว พร้อมแจ้งกัมพูชา ไทยจะสร้างรั้วชายแดนเชื่อมหลักเขตที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกัน ไม่มีคุยเรื่องอื่น ด้าน "ปานเทพ" ซัดไม่ฟังเสียงนักวิชาการ-ประชาชน ทำให้ไทยเสียสิทธิยกเลิก MOU43
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) สมัยพิเศษ วันที่ 21–22 ตุลาคม ที่จันทบุรี มีวาระหลักเพียง 2 ประเด็น คือ 1.หารือกรณีประชาชนกัมพูชารุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยบริเวณบ้านหนองจาน–หนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว และ 2.แจ้งให้กัมพูชาทราบว่าไทยจะสร้างรั้วแนวตรงเชื่อมหลักเขตแดนที่สองฝ่ายเห็นตรงกัน
นายนิกรเดช ย้ำว่า ไทยจะไม่เปิดเจรจาเรื่องอื่น โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สอดรับกับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ที่จะมีรัฐมนตรีกลาโหมร่วมลงนามใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การถอนอาวุธหนัก เก็บกู้ทุ่นระเบิด ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการจัดการพื้นที่ชายแดน
นายนิกรเดชยืนยันว่า JBC ครั้งนี้ไม่หารือเรื่องการปักปันเขตแดน แต่เป็นการปูทางให้การประชุม GBC เดินหน้าต่อได้ หากผลการประชุมเป็นไปด้วยดี การพูดคุยเรื่องเขตแดนในวาระปกติจะดำเนินต่อไป โดยไทยจะพิจารณาความจริงใจของกัมพูชาเป็นสำคัญ.
ด้านนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก "ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์" ถึงกรณีดังกล่าวว่า ตกลงคอนเฟิร์มแล้ว จัด JBC แน่ที่ “จันทบุรี” ไม่ฟังเสียงทักท้วงจากนักวิชาการและประชาชน จะส่งผลทำให้สิทธิการยกเลิกตามมาตรา 60 ของอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการทำสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เพราะฝ่ายกัมพูชาละเมิดร้ายแรงตาม MOU 2543 จะสิ้นสุดลง เพราะการสร้างรั้วคือการยืนยันตามกรอบการเจรจา MOU 2543 เป็นปกติ
นายปานเทพ โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า อยากประชุม JBC มาก ทั้งๆ ที่เตือนแล้วว่าระวังจะเสียสิทธิการยกเลิก MOU 2543 เพราะกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดร้ายแรง ตามมาตรา 60 ของอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการทำสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เนื่องด้วยคู่ภาคีเดินหน้าตามกลไกในเรื่องของการสร้างรั้ว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ที่ต้องเจรจากันตามข้อ 5 ของ MOU 2543 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเป็นฝ่ายเชิญเอง และเป็นเจ้าภาพเอง ย่อมเข้าเกณฑ์ตามมาตรา 45 ของอนุสัญญาเดียวกัน ส่งผลทำให้ประเทศไทยจะอ้างมูลฐานการละเมิดร้ายแรงของกัมพูชาเพื่อยกเลิก MOU 2543 อีกไม่ได้และเป็นไปตามคาด
"มีข่าวว่าจะเริ่มประชุมตัดหน้าการชุมนุมของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย โดยจะเร่งประชุมเร็วขึ้นเป็นวันที่ 20 ตุลาคม 2568 นี้เลย และคงคาดว่ามวลชนคงไปกดดันที่จันทบุรีไม่ทัน ใช่หรือไม่" นายปานเทพระบุ