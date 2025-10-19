xs
เจอตัว“มหาสมปอง”แล้ว หลังพลัดหลงกับคณะทัวร์ที่เมืองลิเวอร์พูล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมปอง นครไธสง หรือ อดีตพระมหาสมปอง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอบคุณทุกคนที่ช่วยตามหาครับ ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอน หลงทางมากะตื่นอยู่เด้ ใครเดินทาง ตปท.เปิดโรมมิ่งนะครับ อย่าขี้ถี่หวังแต่แชร์ฮอตสปอตเพิ่อน