"มหาสมปอง" ย่องพบกองปราบแจงยืมเงิน"ทิดจอร์จ"13 ล้านรักษาแม่ติดเตียง คืนแล้วครึ่งนึงปัดร่วมโกง

"มหาสมปอง" ย่องเข้าพบตำรวจกองปราบ แจงประเด็นยืมเงิน"อดีตพระอลงกต"13 ล้านนำไปรักษาแม่ป่วยติดเตียง เผยทยอยคืนแล้วครึ่งนึง ปัดร่วมโกงเงินวัด
วันนี้ ( 30 ส.ค. ) พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. กล่าวถึงความคืบหน้าคดี"อดีตพระอลงกต-หมอบี" ยักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวน กก.1 บก.ป. ยังอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด เพื่อพิสูจน์ทราบว่านอกเหนือจากผู้ต้องหาทั้งสองรายที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้าแล้ว ยังมีผู้ร่วมขบวนการรายอื่นร่วมกระทำผิดอีกด้วยหรือไม่ รวมไปถึงเพื่อพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดว่าเงินของวัดถูกผ่องถ่ายไปยังที่ใดบ้าง
พ.ต.อ.เอนก กล่าวต่อว่า ในส่วนของการสอบปากคำพยานบุคคลต่าง ๆ พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ยังคงมีการเชิญตัวคนใกล้ชิด รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของวัด มาสอบปากคำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้พยานหลักฐานรวมไปถึงถ้อยคำต่างๆในสำนวนคดีมีความชัดเจนรอบครอบ และ แน่นหนา
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อช่วงเย็นวานที่ผ่านมา (29 ส.ค.) นายสมปอง นครไธสง หรือ อดีตพระมหาสมปอง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้เดินทางขอเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เคยยืมเงินจำนวน 13 ล้านบาท จาก อดีตพระอลงกต
โดย มหาสมปอง ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่า เคยขอยืมเงินจากอดีตพระอลงกต จำนวน 13 ล้านบาทจริง ทั้งนี้ก็เพื่อจะนำไปใช้รักษาแม่ที่ป่วยติดเตียง ไม่ได้มีเจตนาใดแอบแฝง หรือ เข้าไปรู้เห็นหรือยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการนำเงินของวัดมาใช้แต่อย่างใด เพียงแต่ไม่ได้มีการทำสัญญากู้ยืมเป็นหลักฐานเท่านั้น แต่ที่ผ่านมาตนเองก็รับผิดชอบ ทยอยโอนเงินใช้หนี้คืนไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่ง ซึ่งมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงิน
อย่างไรก็ตามสำหรับการเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนของ มหาสมปอง ในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าเป็นการติดต่อขอเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง ด้วยตัวเอง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคดี โดยไม่ได้ถูกเชิญตัวจากทางพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด ซึ่งทางพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเองก็พร้อมรับฟังและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย