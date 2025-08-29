ป.จ่อเรียก"ดารา-นักร้อง-อินฟลูฯ" สอบเส้นเงินพัน “อดีตพระอลงกต- หมอบี"

รอง ผบก.ป. เผยเตรียมเรียก"ดารา-นักร้อง-อินฟลูฯ" สอบเส้นเงินพัวพัน “อดีตพระอลงกต- หมอบี" จี้หากนิ่งเฉยส่อโดนดำเนินคดี
วันนี้ (29 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. เปิดเผยว่า เมื่อวานได้มีการประชุมแบ่งงานที่เกี่ยวข้องกับคดีหมอบีและอดีตพระอลงกต โดยเร่งพิสูจน์ทราบเส้นเงินและข้อเท็จจริงต่าง ๆ อีกส่วนเป็นการพิสูจน์ข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอ และตำรวจได้พบเบาะแสที่มีประชาชนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์ที่ผิดปกติ หรือข้อพิรุธต่าง ๆ ของวัดพระบาทน้ำพุ และอดีตพระอลงกต ซึ่งจะมีการตรวจสอบในทุกเรื่อง รวมถึงประเด็นที่มีนักข่าวถูกลอบยิงบ้านในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และการถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวันนี้ได้นัดหมายพยานมาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะจากการพูดคุยสอบถามเบื้องต้นทางโทรศัพท์มีข้อเท็จจริงและมีข้อมูลที่น่าสนใจ แต่ขอดูรายละเอียดเพื่อความชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะพบตัวละครที่เพิ่มมากขึ้น
พ.ต.อ.เอนก กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตำรวจจะตรวจสอบในทุกมิติ แต่พยานที่เข้ามาให้ข้อมูลในวันนี้จะเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับอดีตพระอลงกต ทำให้กรอบการทำงานของตำรวจเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น โดยมีบางส่วนที่พบว่าตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องได้มาชี้แจงความบริสุทธิ์ใจและให้ข้อมูลกับตำรวจ แต่ก็ยังมีกลุ่มบุคคลบางส่วนที่เกี่ยวข้อง รู้เห็นแต่ยังนิ่งเฉยอยู่ หากไม่มาแสดงตนตั้งแต่แรกปล่อยให้ตำรวจหาพยานหลักฐานจนพบ ตำรวจจะมองว่ามีความบริสุทธิ์ใจค่อนข้างน้อย
"ฝากไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากบริสุทธิ์ใจต้องมาพบตำรวจ เพื่อชี้แจงแสดงหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ถ้าเพิกเฉยแสดงว่าพยายามคิดจะปกปิด หรือปิดบัง หากมาพูดในภายหลัง น้ำหนักความน่าเชื่อจะลดลง" รอง ผบก.ป.กล่าว
เมื่อถามว่าในกลุ่มบุคคลใกล้ชิดหมอบีที่อยู่ในบ้านเดียวกันได้เรียกมาสอบหรือไม่ พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า ได้มอบหมายชุดสอบสวนไปดำเนินการแล้ว แต่ไม่ทราบว่าจะเรียกเข้ามาเมื่อไหร่
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาล็อตถัดไป พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า ความคืบหน้าในการดำเนินการอาจจะต้องทำการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องก่อน เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่จะน่าเชื่อถือหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ตำรวจพบ ซึ่งข้อมูลที่ชี้แจงมาตำรวจจะรับฟัง ส่วนประเด็นเส้นทางการเงินอาจจะมีถึงหมื่นล้านนั้นจะต้องรอผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ที่จะให้ข้อมูลมา ก่อนจะมีการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นอีกครั้ง
พ.ต.อ.เอนก กล่าวอีกว่าส่วนกลุ่มดารา นักร้อง อินฟลูเอนเซอร์ จะอยู่ในล็อตนี้หรือไม่นั้น เป็นกลุ่มที่ตำรวจดำเนินการตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกัน ที่มีข้อมูลล่าสุดว่ามีการยืมเงินอดีตพระอลงกตก็จะต้องเรียกมาสอบถึงที่มาที่ไป เส้นเงินมาจากไหน ต้องชี้แจงให้ได้ชัดเจน
ส่วนของกลุ่มมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จังหวัดลพบุรี ที่เลื่อนการเข้าชี้แจง พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่แน่นอน เพราะได้มอบหมายให้หลายส่วนร่วมทำการสอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติจะนัดหมายอย่างไร