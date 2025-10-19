เจอตัวแล้ว! “มหาสมปอง” หลังประกาศตามหาวุ่น หลงกับทัวร์ที่ลิเวอร์พูล

ทำเอาตกอกตกใจไปตามๆ กัน หลังเพจเฟซบุ๊ก “สมปอง นครไธสง” ออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือ หลังอดีต “พระมหาสมปอง” พลัดหลงกับคณะทัวร์ ขณะไปดูบอลที่เมืองลิเวอร์พูล
“ด่วน!!! มหาสมปอง พลัดหลงกับคณะทัวร์ ที่เมืองลิเวอร์พูล บริเวณรูปปั้นเดอะบีเทิลส์ บริเวณ Royal Albert Dock Liverpool พี่น้องคนไทยที่มาดูแดงเดือด พบเห็น แจ้งด้วยนะคะฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะ ..ส้ม”
“ด่วน พี่มหาสมปองหายจริงนะคะ ตอนนี้ทีมทัวร์ช่วยกันหาแต่ยังหาไม่เจอ เพราะตรงบริเวณนั้นมีคนเยอะมากไปดูบอล ส้มขอร้องหากคนไทยที่อยู่แถวนั้นเห็นโพสต์นี้ ช่วยดูให้ทีนะคะว่าเห็นพี่สมปองไหม ขอบคุณมากๆค่ะ พี่สมปองไม่มีอินเตอร์เน็ตค่ะ”
ก่อนล่าทางเพจ “ส้มปอง-พี่ปอง น้องส้ม” จะออกมาเผยว่าหาตัวเจอแล้ว หลังช่วยตามหากันให้วุ่น “เจอตัวแล้วค่ะ ขอบคุณที่ช่วยแชร์นะคะ วันนี้ใครไปดู #แดงเดือด ที่ #แอนฟีลด์ ฝากดูพี่สมปองให้ด้วยนะคะ”