ฉลองตรุษจีนปีมะเมีย ด้วยอาหารชุดสุดพิเศษ ที่ ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ (Summer Palace) โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) ให้บริการอาหารกวางตุ้งต้นตำรับจากฮ่องกง ส่งตรงสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนาน ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะเมียอย่างรื่นเริงพร้อมลิ้มรสชาติอาหารที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษให้บริการระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. 2569


เชฟ ซุย วิง เหยา (Shui Wing Yau) หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ได้จัดเตรียมอาหารชุดสุดพิเศษสำหรับเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนให้ทุกท่านเลือกสรรได้แก่ อาหารชุดเอ็มเพอเรอร์ (Emperor set menu) เหมาะสำหรับรับประทาน 4 ถึง 6 ท่าน และอาหารชุดฟอร์จูน (Fortune set menu) เหมาะสำหรับรับประทาน 10 ถึง 12 ท่าน โดยอาหารชุดพิเศษทั้ง 2 ชุด ล้วนประกอบไปด้วยอาหารกวางตุ้งต้นตำรับที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมและปรุงอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน โดยอาหารชุดพิเศษทั้ง 2 ชุดจะเริ่มต้นด้วย สลัดเป็ดโหลเห (Lo Hei) อาหารเรียกน้ำย่อยที่เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภประจำเทศกาล ส่วนอาหารพิเศษของอาหารชุดเอ็มเพอเรอร์ ได้แก่ ซุปกระเพาะปลากังป๋วยไก่เส้น กุ้งผัดซอสเปรี้ยวหวาน ปลาบู่นึ่งซีอิ๊วหอมกรุ่น ขาหมูตุ๋นรากบัวเสิร์ฟพร้อมหอยนางรมแห้ง ข้าวผัดกุนเชียงและเผือก ปิดท้ายด้วยขนมหวาน ถั่วแดงเสิร์ฟร้อนกับบัวลอยไส้งาดำ ในส่วนอาหารชุดฟอร์จูนประกอบไปด้วย ซุปกระเพาะปลาเนื้อปูกุ้งมังกรเข้มข้นหอมละมุน กุ้งมังกรบอสตันอบหมี่อีฟู ผักกาดขาวซอสกังป๋วยโรยด้วยหอยเปาฮื้อเส้น หอยเป๋าฮื้อตุ๋นกับเห็ดหอมในซอสเป๋าฮื้อ ปลาเก๋าดำนึ่งซีอิ๊วที่โดดเด่นด้วยความสดของวัตถุดิบอย่างลงตัว ปิดท้ายมื้ออาหารแห่งความเป็นสิริมงคลนี้ด้วย เหนียนเกา (Nian Gao) ขนมเข่งที่นำไปจี่ในกะทะจนหอมละมุน อันเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลตรุษจีน อิ่มท้องสุขใจเต็มไปด้วยช่วงเวลาอันอบอุ่นพร้อมหน้าครอบครัวและคนที่ท่านรัก


ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ มีพื้นที่ให้บริการที่โปร่งโล่งสบาย ตกแต่งอย่างหรูหรา พร้อมห้องรับประทานอาหารส่วนตัว 10 ห้อง ให้บริการทุกวันทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ในบรรยากาศอบอุ่น เหมาะสำหรับการสังสรรค์หรือฉลองในทุกโอกาสพิเศษ

เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมะเมียด้วยชุดเมนูพิเศษที่ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2569 มื้อกลางวันเวลา 11.30-14.30 น. และมื้อค่ำเวลา 18.00-22.30 น. อาหารชุดเอ็มเพอเรอร์ ราคาชุดละ 9,888 บาทสุทธิ สำหรับ 4 ถึง 6 ท่าน และ อาหารชุดฟอร์จูน ราคา 31,888 บาทสุทธิ สำหรับ 10 ถึง 12 ท่าน

ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ตั้งอยู่ที่ชั้น M โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ bangkok.intercontinental.com.







