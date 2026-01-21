ทองแพงพุ่งเกินบาทละ 7 หมื่น กระทบร้านทองขอนแก่นซื้อ/ขายเงียบ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ร้านทองขอนแก่นเงียบเหงา หลังวันนี้ราคาทองคำปรับราคาขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ เกินบาทละ 7 หมื่น เผยราคาทองคำแท่งพุ่งไปสูงสุดถึงบาทละ 71,950 บาท คาดเทศกาลตรุษจีนปีนี้กระทบค้าทองซบ เหตุราคาพุ่งผู้บริโภคเลี่ยงซื้อเป็นของขวัญตรุษจีน
หลังจากราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเปิดตลาดเช้าวันนี้ (21 ม.ค.) ราคาทองปรับขึ้นเริ่มต้นบาทละ 1,050 บาท ทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 70,650 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 71,450 บาท ซึ่งจากสำรวจบรรยากาศซื้อขายทองคำของร้านทองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าบรรยากาศเงียบเหงากว่าทุกวัน
นายเอกลักษณ์ ชนาวิรัตน์ อายุ 47 ปี เจ้าของร้านทองอุเทน กล่าวว่า ราคาทองคำแท่งช่วงสายวันนี้ขายออก 70,850 บาท ซื้อเข้า 70,750 บาท ขณะที่ทองคำรูปพรรณขายออก 71,550 บาท รับซื้อ 69,235 บาท ซึ่งวันนี้ราคาขึ้นมาประมาณ 1,200 บาท ถือเป็นสถิติใหม่และเป็นสถิติโลก สำหรับราคาที่ขยับขึ้นเกิดจากหลายปัยจัยหลักๆคือความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์โลก ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับหลายภูมิภาคทั้งจีน และยุโรป
จากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจต่างๆจึงนำทองคำมาต่อรอง ล่าสุดยุโรปกับกรีนแลนด์กำลังงัดข้อกับอเมริกา จึงพยายามปั่นให้ราคาทองมีบทบาทขึ้นมา เพื่อจะได้ต่อรองกับอเมริกาได้ ทองคำราคาบาทละ 70,000 บาท ถือว่าเป็นไปตามคาด เพราะที่ผ่านมาทุกคนคิดว่าเราน่าจะเห็นราคาทองอยู่ที่บาทละ 70,000 เร็วกว่านี้ แต่ว่าค่าเงินบาทไทยแข็งค่ามาก จึงทำให้ราคาเพิ่งปรับขึ้นในช่วงนี้
นายเอกลักษณ์ กล่าวต่อว่าสำหรับการซื้อขายทองคำก่อนหน้านี้ยังมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง แต่เปิดตลาดเช้านี้ลูกค้าอาจจะยังช็อกกับราคากันอยู่ ไม่คิดว่าราคาจะปรับกระโดดขึ้นมาเร็วขนาดนี้ เพราะเปิดมาเช้านี้ขึ้นมา 1,200 บาท อาจจะยังตั้งหลักกันอยู่ ที่สำคัญช่วงตรุษจีนเป็นช่วงที่คนนิยมซื้อทองคำเป็นของขวัญของฝาก ปีนี้การซื้อทองคำเป็นของฝากอาจจะยากขึ้น เพราะราคาสูงขึ้น ส่วนต่างรายได้รายจ่าย เงินเก็บออมอาจจะน้อย คาดว่าตรุษจีนปีนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไปให้ของขวัญอย่างอื่นแทน เพราะตั้งแต่ปีใหม่จนถึงวันนี้ทองคำปรับราคาขึ้นแล้วกว่า 6,300 บาท