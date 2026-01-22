นิทรรศการสุดล้ำ G-DRAGON : Übermensch เท่ด้วย คูลด้วย สมจริงเหมือนเฮียบินมาเอง

หากใครเป็นแฟน G-DRAGON หรือหลงใหลในงานศิลปะสื่อใหม่ ต้องร้องกรี๊ด เพราะ “G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch” นิทรรศการสุดล้ำที่เคยสร้างปรากฏการณ์ทั่วเอเชีย วันนี้ได้มาปักหมุดที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ด้วยคอนเซปต์ Immersive เต็มขั้น พร้อมพาเราอินกับโลกทัศน์อันลึกซึ้งของศิลปินไอคอนิกระดับโลกอย่าง G-DRAGON ตั้งแต่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ EM Tower ชั้น 1, EMSPHERE
ทั้งเท่ด้วย คูลด้วย ประทับใจแน่นอน หลังเดินสายสร้างตำนานมาแล้วทั่วเอเชีย โซล โตเกียว ไทเป ฮ่องกง และอีกหลายเมือง ในที่สุดก็ถึงคิวของแฟนคลับชาวไทยที่จะ “โดนตก” เข้าไปในจักรวาลของ G-DRAGON แบบจัดเต็ม นิทรรศการครั้งนี้ไม่ได้มีดีแค่โชว์รูปสวย ๆ แต่เป็นการเนรมิตประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี ผสานศิลปะ ดนตรี และสื่อมีเดียอย่างลงตัว ด้วยคอนเซปต์ “Immersion – Interaction – Resonance” ที่จะทำให้คุณรู้สึกเชื่อมต่อกับศิลปินคนโปรดแบบไร้ขีดจำกัด
สำหรับโซนไฮไลต์น่าสนใจ ประทับใจทุกก้าว สมจริงเหมือนเฮียบินมาเองนั้นได้แก่
DIGITAL GALLERY: เปิดฉากด้วยโซนดิจิทัลสุดล้ำ ถ่ายทอดแนวคิดและแรงบันดาลใจจากอัลบั้ม “Übermensch” ผ่านผลงานศิลปะสื่อใหม่อิมแพ็คแรง จุใจสายอาร์ต และแฟนเพลง
DAISY GARDEN: โซนสวนดอกเดซี่ สัญลักษณ์ประจำตัวของจีดี ที่ฮอตมาก เต็มไปด้วยกลิ่นอายแฟชั่นและชวนหยิบกล้องขึ้นมาแชะภาพ ชาวโซเชียลต้องไม่พลาดช็อตนี้
ARTIST ZONE: ฟีล Main Character สุดชีวิต เพราะยกเซ็ต MV ไวรัลในตำนานมาให้ได้สวมบท เหมาะสำหรับสายครีเอตคอนเทนต์ โพสต์ท่าสับได้แบบมือโปร
VR ZONE: ยกระดับความ immersive กับเทคโนโลยี VR ที่จะพาคุณท่องโลกดนตรีและศิลปะของ G-DRAGON แบบ 4D สมจริงเหมือนไปร่วมแจมกับตัวจริง
MEDIA TUNNEL: เดินผ่านอุโมงค์ LED ที่เต็มไปด้วย motion graphics สุดตื่นตาและเสียงดนตรีที่จะพาคุณดิ่งลึกเข้าไปสู่หัวใจความคิดสร้างสรรค์ของ GD เป็นอีกจุดถ่ายรูปเก๋ ๆ เช็กอินลงโซเชียลได้แบบปัง ๆ
MD ZONE: สายช้อปห้ามพลาด โซนนี้รวม Official Merchandise สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมลุ้นการ์ดศิลปินที่นี่เท่านั้น!
PHOTO REWARD ZONE: ปิดท้ายด้วยมุมถ่ายวิดีโอ Hologram กับ G-DRAGON แบบสมจริง เหมือนได้สัมผัสใกล้ชิดศิลปินสุดขีด (สำหรับยอดซื้อสินค้า MD หน้างาน ตั้งแต่ 4000 บาทขึ้นไป) ใครเป็นสายอวด ต้องมีภาพนี้ไว้ในมือถือ
ใครที่เป็นแฟนจีดี หรือมองหาประสบการณ์ศิลปะที่แตกต่าง ห้ามพลาด “G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch” การันตีว่าคุณจะได้ดื่มด่ำโลกทัศน์ใหม่ ๆ พร้อมคอนเทนต์แสนสนุกเหมาะกับทุกเพศทุกวัย จับกล้อง เก็บภาพ แชร์โมเมนต์
นิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมเป็นรอบ ๆ รอบละ 1 ชั่วโมง จำนวน 11 รอบต่อวัน (10:30 – 21:30 น.) ราคาเดียว 750 บาท บัตรซื้อผ่าน MEGATIX สะดวกรวดเร็ว ใครเล็งรอบดี ๆ ไว้ โอกาสเต็มมีสูง รีบกดจองแต่เนิ่น ๆ จะดีที่สุด