สมการรอคอย “จางกียง” เสิร์ฟความฟิน! จัดเต็มใกล้ชิดแฟนไทย ในงาน “2024 JANG KI YONG ASIA FANMEETING IN BANGKOK”

สมการรอคอยแฟนคลับชาวไทย กับการกลับมาเมืองไทยในรอบ 5 ปี ของพระเอกเกาหลีสุดฮอต “จางกียง” ที่เลือกปักหมุดแฟนมีตติ้งที่ไทยอีกครั้งในงาน “2024 JANG KI YONG ASIA FANMEETING IN BANGKOK” โดยผู้จัด Neverland Entertainment ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สไตร์ งามวงศ์วานซึ่งบรรยากาศภายในงานทั้งสนุก อบอุ่น และทำให้แฟน ๆ หลงรักหนุ่มจางกียงไปอีกหลายพันเท่า เพราะพระเอกคนดังไม่ทำให้ผิดหวัง เซอร์วิสแฟน ๆ จัดเต็ม เปิดงานมาก็เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นกับการปรากฏตัวเดินทักทายแจกรอยยิ้มหล่อ ๆ แบบใกล้ชิดให้กับแฟน ๆ ทั่วฮอลล์ ก่อนจะขึ้นเวทีจับไมค์ร้องเพลง Thought of You หลังจากนั้นก็ไม่ลืมที่จะทักทายแฟน ๆ ด้วยภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ ผมจางกียงนะครับ” พร้อมเผยความรู้สึกว่าดีใจมาก ๆ ที่ได้กลับมาเจอแฟนชาวไทยอีกครั้ง คืนก่อนที่จะบินมาเมืองไทยถึงกับนอนไม่หลับด้วยความตื่นเต้น ที่จะได้สัมผัสความรู้สึกดี ๆ กับแฟนชาวไทยเหมือนเมื่อ 5 ปีก่อน เมื่อมาถึงเมืองไทยก็มีความสุขมากที่จะได้มาสร้างความสุขกับแฟน ๆ ไปด้วยกันอีกครั้งบรรยากาศงานแฟนมีตติ้งยังสนุกเข้าไปอีก เมื่อได้พิธีกรคิวฮอตอารมณ์ดี “ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์” มารับหน้าที่พิธีกร โดยช่วงแรกจางกียงชวนแฟน ๆ ไปย้อนเวลาอันสวยงาม Beautiful Diary ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศงานแฟนมีตติ้ง 5 ปีก่อน, ฉากประทับใจในซีรีส์สุดฮอต My Roommate is a Gumiho, ช่วงเวลาที่ต้องห่างแฟน ๆ เมื่อต้องเข้ากรมรับใช้ชาติ รวมถึงผลงานแรกหลังปลดประจำการอย่างซีรีส์ไซไฟข้ามเวลา The Atypical Family นอกจากนี้ก็ยังมีการอ่านข้อความจากแฟนคลับที่ตั้งใจเขียนให้จางกียงก่อนเริ่มงานอีกด้วย ซึ่งตลอดเวลาที่พูดคุยจางกียงก็ขยันส่งความน่ารัก เป็นกันเอง เซอร์วิสแฟน ๆ ชนิดที่เอเนอจี้ไม่มีอ่อมและพระเอกคนดังตั้งใจบินมาหาแฟน ๆ ทั้งที แน่นอนว่าก็ต้องใช้เวลาร่วมกัน และให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดมากที่สุด ก็เลยไม่พลาดเปิดเวทีให้ผู้โชคดี ได้ขึ้นมาสนุกด้วยกัน ทั้งเกมโพสต์ท่าคู่สุดเป๊ะจาก 4 ซีนในซีรีส์ The Atypical Family ที่ทำเอาผู้โชคดีทั้ง 4 ฟินประหนึ่งเป็นนางเอกของเรื่องเลยทีเดียว แล้วก็ฟินกันต่อกับ 3 ภารกิจ Beautiful zone ทั้งคีบเจลลี่ ต่อมินิแชร์ และเดาะลูกปิงปอง ที่งานนี้ทำเอาถูกใจแฟน ๆ ทั้งฮอลล์ เพราะของรางวัลคือได้การ Hi Touch ทุกที่นั่งกับพระเอกในดวงใจนั่นเองเข้าสู่ช่วงท้าย Beautiful Day กับโหมดซึ้งที่ทำเอาพระเอกคนดังถึงกับน้ำตาคลอ เมื่อได้ชมวิดีโอของขวัญเซอร์ไพร์สจากแฟน ๆ ฝากทิ้งแฟน ๆ ชาวไทยท้ายงาน ก่อนจะจบวันที่สวยงามด้วยการที่หนุ่มกียงมอบเพลง Tree of Paradise ให้กับแฟน ๆ พร้อมทั้งสัญญาว่าจะกลับมาหากันอีกครั้ง ขอให้แฟน ๆ ทุกคนรักษาสุขภาพ อย่าลืมทานข้าว เพื่อที่โอกาสหน้าจะได้กลับมามีเวลาแห่งรอบยิ้มและความสุขร่วมกันอีกครั้ง#BEAUTIFULDAY #fanmeeting#JANGKIYONG #장기용 #팬미팅#YG #YGSTAGE #ACCOMPANY#signaturebyart #NEVERLAND_ENT