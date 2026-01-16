ดีป้า ร่วมผลักดันผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล ในงาน Digital Content Contest & Awards ภายใต้โครงการ depa Thai Digital Content Go Global

ดีป้า จับมือเครือข่ายพันธมิตรเดินหน้าโครงการ depa Thai Digital Content Go Global มุ่งเฟ้นหานักพัฒนารุ่นใหม่เจ้าของผลงานดิจิทัลคอนเทนต์คุณภาพจากงาน Digital Content Contest & Awards ภายใต้กิจกรรม Digital Content Accelerator Program
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมดิจิทอลคอนเทนท์ไทย (DCAT) และ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) เดินหน้ากิจกรรม Digital Content Accelerator Program ภายใต้งาน Digital Content Contest & Awards การประกวดและจัดแสดงผลงานของนักพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ไทยใน 3 สาขา ได้แก่ เกม แอนิเมชัน และคาแรกเตอร์ โดยมี ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์
ดร.วาริน เปิดเผยว่า ปี 2567 อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยมีมูลค่าอุตสาหกรรมรวม 50,609 ล้านบาท ขยายตัวเฉลี่ย 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้
ดีป้า จึงได้ดำเนินโครงการ depa Thai Digital Content Go Global โครงการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศรอบด้านที่พร้อมรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีระดับสากล ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2568
ดร.วาริน กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ดีป้า เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักพัฒนาไทย จนนำไปสู่การจัดงาน Digital Content Contest & Awards ในวันนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีประกวดผลงานดิจิทัลคอนเทนต์คุณภาพจากนักพัฒนาไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลงานออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 200 ผลงาน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนาไทย
Digital Content Accelerator Program คัดเลือกทีมที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 ทีม โดยแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรมย่อย ประกอบด้วย Game Accelerator Program, Animation Accelerator Program และ Character Accelerator Program ครอบคลุมระดับ Professional จำนวน 30 ทีม และระดับ Amateur จำนวน 30 ทีม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านหลักสูตรเฉพาะทาง พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล และสามารถเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จำเป็น ตลอดจนโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อหน้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจภายในงาน Digital Content Contest & Awards ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์สู่ตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ เวทีการนำเสนอผลงานของทีมที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้แล้ว ภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดงผลงานที่เกิดขึ้นในโครงการ (Showcase Zone) รวมไปถึงพื้นที่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างเหล่านักลงทุน ผู้ประกอบการ และนักพัฒนา
ทั้งนี้ โครงการ Thai Digital Content Go Global แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 กลุ่มกิจกรรมสำคัญ ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็น
1)Digital Content Infrastructure & Digital Content in Schools การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพด้านดิจิทัลคอนเทนต์เยาวชนไทยใน 25 สถานศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดการสร้างรากฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาผลงานดิจิทัลคอนเทนต์อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดผลงานดิจิทัลคอนเทนต์คุณภาพกว่า 250 ผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์จากทุกภูมิภาค โดยผลงานทั้งหมดถูกนำมาจัดแสดงในงาน Digital Content Contest & Awards
2)Digital Content Accelerator Program กิจกรรมเร่งการเติบโตของนักพัฒนารุ่นใหม่ และผู้ประกอบการไทย เพื่อยกระดับศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลคอนเทนต์
3)Digital Content Transformation กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในภาคธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs นำ Thai Character IP มาผสานกับสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับศักยภาพและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ทั้งนี้ได้มีการมอบทุนสนับสนุนแก่โครงการต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 15 ผลงาน ซึ่งจะนำมาจัดแสดงในงาน Digital Content Contest & Awards เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและเปิดโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจกับนักลงทุนและผู้ที่สนใจ
“ดีป้า เชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพของบุคลากรนักพัฒนาไทย ควบคู่กับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโต จะช่วยผลักดันให้ผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสามารถแข่งขันและสร้างความโดดเด่นได้ในเวทีระดับโลก ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ไทยได้ที่ www.depa.or.th และเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand