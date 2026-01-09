นายกฯเปิดห้องทำงานให้ลูกหลานขรก.นั่งเก้าอี้ หวังเด็กนำความรู้รับใช้บ้านเมือง ไดโนเสาร์คัมแบ็กทำเนียบ

“อนุทิน” เปิดห้องทำงานตึกไทยฯ ให้ลูกหลาน ขรก.ทำเนียบฯประเดิมนั่งเก้าอี้นายกฯวันเด็ก หวังเยาวชนวันนี้เป็นอนาคตประเทศ นำความรู้รับใช้บ้านเมือง ขณะบรรยากาศทำเนียบฯคึกคัก ปีนี้ไดโนเสาร์คัมแบ็ก
วันนี้ (9ม.ค.) เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้เปิดโอกาสให้บุตรหลานของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาล ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ม.ค. เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะต้องมาจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆทุกๆคนที่มาร่วมกิจกรรม จึงไม่มีเวลาพาบุตรหลานของตนเองเที่ยวงานวันเด็ก
โดยนายกฯได้รอรับเด็กๆที่ห้องทำงาน บนตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมชวนเด็กๆนั่งเก้าอี้นายกฯด้วยตนเอง ซึ่งบนโต๊ะทำงานนายกฯจะมีเกียรติบัตร ที่เว้นช่องว่างให้เด็กๆเขียนชื่อตัวเองตรงตำแหน่ง “ว่าที่นายกรัฐมนตรีในอนาคต” ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เด็กๆต่างดีใจที่ได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้นายกฯ บางช่วงมีเด็กๆครีเอทท่าทางถ่ายรูป บางคนโพสต์ท่านอนพิงเก้าอี้และกระโดดตบมือกับนายกฯ
จากนั้นเวลา 16.30 น. นายกฯลงจากตึกไทยคู่ฟ้า มาร่วมกิจกรรมสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า โดยนายกฯกล่าวกับเด็กๆว่า สวัสดีลูกๆหลานๆเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ จริงๆเมื่อกี้เราก็พบกันแล้ว ทุกคนได้ไปถ่ายรูปในห้องทำงานของนายกฯและได้ลงนามในฐานะนายกฯในอนาคตของประเทศไทย เอาไว้ใส่กรอบเพื่อที่จะได้เตือนตัวเองว่าวันหนึ่งในอนาคตก็จะเป็นปัจจุบัน ก็หวังว่าเราจะมีเยาวชนที่เป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งพาของพวกเราในยามที่เราสูงวัย ขอเป็นกำลังใจร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่ ที่จะอำนวยพรให้ลูกๆหลานๆทุกคนมีอนาคตที่ดี มีความรู้ ความสามารถ และนำสิ่งที่ตนมีมารับใช้ชาติบ้านเมือง ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่เลี้ยงลูก
นายกฯ กล่าวว่า เมื่อกี้เด็กๆเข้ามาประมาณ 40- 50 คน เห็นอนาคตกันทุกคน นานๆเราจะมีโอกาสได้พบกันก็ขอให้มีความสุขกับบรรยากาศ อากาศวันนี้เย็นสบายและวันที่ 10 ม.ค.ยังมีงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลอีก หลายท่านในที่นี้อาจจะต้องมาช่วยงาน ซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้พาลูกหลานมาในวันที่ 10 ม.ค. วันนี้เราเลยเปิดให้กับทุกท่าน ก่อนวันเด็ก เพราะคุณพ่อคุณแม่มาทำงานหลายเดือนแล้ว บางคนเห็นหน้าเห็นตาบ้าง บางคนไม่คุ้นบ้าง แต่วันนี้ขอให้มีความสุขและโชคดีตลอดปี ขอให้คุณพ่อและคุณแม่ เจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานหน้าที่ราชการ และก็ขอให้เด็กๆเติบโตเป็นเด็กที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถ มีความสุข มีสุขภาพดีอายุยืนยาวกันทุกคน สุขสันต์วันเด็กครับ
จากนั้นนายกฯเดินทักทายเด็กๆและถ่ายรูปด้วยกันอย่างเป็นกันเอง พร้อมเดินดูการเตรียมซุ้มกิจกรรมต่างๆในงานวันเด็ก และช่วงหนึ่งได้แวะดูวงดนตรีที่นักร้องได้ร้องเพลงใจสั่งมาและเพลงซมซาน ของศิลปินวงโลโซ ซึ่งนายกฯได้ร้องคลอไปด้วยอย่างอารมณ์ดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกิจกรรมวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลปีนี้ มีซุ้มกิจกรรมมากมาย เช่น ตึกนารีสโมสร จัดโซนโฆษกน้อยให้เด็กและเยาวชนรับบทเป็นโฆษกรัฐบาล ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจัดแสดงรถไมโครคาร์ รวมถึงปีนี้มีไดโนเสาร์ด้วย เป็นต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับภารกิจนายกฯในวันเด็ก 10 ม.ค. ช่วงเช้า นายกฯมีกำหนดการเวลา 09.00 น.เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกฯจะถ่ายภาพคู่ร่วมกับเด็กและเยาวชน (เด็กพิการและด้อยโอกาสจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และบุตรธิดาทหารกล้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา จำนวน 26 คน ที่ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี จากนั้นนายกฯจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ และให้โอวาทกับเด็กและเยาวชน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ที่ตึกสันติไมตรี ส่วนในช่วงบ่ายเวลา 13.15 น. นายกฯร่วมงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศ ประจำปี 2569 ที่บริเวณลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง