ททท.แจงดราม่า ภาพ “ลิซ่า-ทะเลบัวแดง” เป็นภาพจริง ไม่ได้ใช้ AI แต่ใช้กราฟฟิกตกแต่ง

ททท. ออกโรงยืนยัน กรณีดราม่าภาพ “ลิซ่า-ทะเลบัวแดง” ในผลงานโฆษณาโปรโมตเมืองไทย “Feel All The Feelings” เป็นภาพจริง ไม่ได้ใช้ AI แต่ใช้กราฟฟิกตกแต่งเพื่อความสวยงาม โดยทีมงานมืออาชีพผู้ชำนาญ
จากกรณีภาพ “ลิซ่า–ลลิษา มโนบาล” ศิลปินไทยระดับโลก ที่มารับหน้าที่เป็น “Amazing Thailand Ambassador” ถ่ายคู่กับ “ทะเลบัวแดง” จังหวัดอุดรธานี ที่แปลกตา ผิดสัดส่วน และไม่สมจริง จนชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ภาพนี้ดูเหมือนภาพที่ใช้ AI ตัดต่อจนดูปลอม ผิดความจริง จนกลายเป็นดราม่าว่อนโซเชียล
ล่าสุดในช่วงเย็นของวันที่ 22 มกราคม 2569 ทาง “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” ผู้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว ได้ออกมาชี้แจงว่า ภาพลิซ่ากับทะเลบัวแดง เป็นภาพจริง โดย ททท. ระบุว่า
ททท. ขอชี้แจงกรณีภาพ Amazing Thailand Ambassador ประชาสัมพันธ์ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี
ททท.ขอยืนยันว่า ภาพที่เผยแพร่อยู่ในขณะนี้เป็นภาพจริงที่เกิดจากการถ่ายทำ มิได้ใช้การสร้างภาพด้วย AI แต่อย่างใด ทั้งนี้ได้มีการตกแต่งเพิ่ม โดยใช้ Graphic เพื่อความสวยงามตาม Concept ที่กำหนด และออกแบบไว้โดยทีมงานมืออาชีพผู้ชำนาญ
การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตามข้อตกลงและการดำเนินงานร่วมกันกับทางต้นสังกัดของศิลปิน โดยผ่านการคัดเลือกและเห็นชอบแล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวไทยให้ดีที่สุด
ททท.ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมนำไปพัฒนาการสื่อสารให้ชัดเจนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อศิลปินและประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป